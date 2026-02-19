Он участвовал в оккупации Авдеевки в Донецкой области, за что был награжден медалью от командования.

В России подтвердили ликвидацию Силами обороны Украины российского пропагандиста и военного оккупационной армии по имени Павел Порсев. Об этом сообщает Telegram-канал "ИНДИЯ "АХМАТ" МО РФ".

Там утверждается, что он служил в 90-й танковой дивизии Вооруженных сил РФ.

Как пишет "Милитарный", среди российских военных Порсев был известен под позывным "Мажор". По предварительной информации, он был уничтожен в результате попадания по командному пункту.

Важно, что Порсев совмещал военную службу с медийной деятельностью в интересах оккупационных войск. Он также занимал должность главного редактора военного журнала "Ахмат".

Кроме того, он руководил работой пропагандистских изданий "Победоносец" и "Алга". Отмечается, что эти ресурсы занимались распространением информации о деятельности российских формирований на фронте.

Пропагандист также участвовал в оккупации Авдеевки в Донецкой области, за что был награжден медалью от командования.

Ликвидация футболиста-предателя

Недавно украинские военные ликвидировали коллаборациониста, который подписал контракт с армией России. Речь шла о бывшем нападающем украинских клубов и молодежной сборной Сергее Петрове, который был уничтожен во время штурма в Донецкой области.

