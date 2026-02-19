СБУ открыла производство в отношении Богдана Пукиша по факту разглашения государственной тайны, - военный

На этом фоне, отмечает "Сталкер", особенно показательным выглядит тот факт, что Пукиш фигурирует и в других уголовных производствах.

Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в отношении бизнесмена Богдана Пукиша по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины - разглашение государственной тайны.

Об этом сообщил военный Алексей Свинаренко с позывным "Сталкер", комментируя публичные заявления Пукиша о якобы сотрудничестве со спецслужбами.

По словам "Сталкера", в попытке оправдать свое участие в пророссийском движении "Украинский выбор", основанном Виктором Медведчуком, Пукиш заявил журналистам, что его деятельность в этой структуре была "спецзаданием СБУ". Бизнесмен утверждал, что якобы действовал по согласованию с тогдашним руководством СБУ в Ивано-Франковской области и имел целью "развалить организацию изнутри".

"Либо это выдуманная история для самооправдания, либо он публично озвучил информацию, которая по своей природе не может быть открытой. Именно поэтому СБУ и открыла производство", - отмечает "Сталкер".

Он также обращает внимание на несоответствия в версии Пукиша. В частности, бизнесмен не смог четко назвать период якобы выполнения "спецоперации", упоминая разные годы, тогда как чиновник, на которого он ссылается, возглавил соответствующее управление СБУ уже после озвученных событий. По словам военного, это ставит под сомнение правдивость заявлений Пукиша.

На этом фоне, отмечает "Сталкер", особенно показательным выглядит тот факт, что Пукиш фигурирует и в других уголовных производствах. В частности, речь идет о деле о давлении и угрозах ветерану и его адвокату, которые пытались добиться расследования поставок некачественных деталей к минометным минам. По этому факту полиция открыла производство по ч. 1 ст. 397 УК - вмешательство в деятельность защитника.

Кроме того, по данным правозащитников, в материалах журналистских расследований фигурирует информация о возможном создании организованной преступной группировки, в которую могли входить подконтрольные Пукишу структуры, в частности ЧП "ВЕСТХИМ" и "Павлоградский химический завод". Речь идет о системных поставках бракованных комплектующих для оборонных нужд и возможном "крышевании" со стороны должностных лиц.

"В результате Пукиш сам загнал себя в правовую ловушку. Версия о "спецоперации СБУ" - это не оправдание. Это либо неправда, либо основание для уголовной ответственности. В обоих случаях отвечать придется", - подытожил "Сталкер".

