Фицо и Орбан угрожают оставить Украину без света: насколько критическая ситуация

В феврале Венгрия и Словакия совместно занимают 70% в структуре импорта электроэнергии.

Венгрия и Словакия являются одними из крупнейших источников импорта электроэнергии в Украину. Аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова прокомментировала угрозы блокирования поставок.

В комментарии "РБК-Украина" она отметила, что в структуре импорта киловатт-часов в Украину доля Венгрии составляет 45%, а Словакии – 18%. В 2025 году речь шла о 42% и 19% соответственно.

"В феврале Венгрия и Словакия совместно занимают 70% в структуре импорта. Эта доля является достаточно существенной и важной для Украины – это более 1,4 ГВт дополнительных мощностей", – подчеркнула Орлова.

По мнению аналитика, в случае прекращения поставок, объемы можно перераспределить через другие направления. Однако заменить 100% импорта из Венгрии и Словакии вряд ли удастся, говорит Дарья Орлова.

"Однако, по моему мнению, пока такие заявления являются лишь политическими запугиваниями и вряд ли поставки будут прекращены", – добавила она.

Аналитик подчеркнула, что европейские операторы энергосистем не могут самостоятельно принимать такие решения.

Угрозы Венгрии и Словакии

Венгрия хочет "отключить" Украине газ и свет из-за нефти из РФ. Все из-за остановки работы над восстановлением поврежденного россиянами нефтепровода "Дружба", которая, по мнению венгерских властей, якобы длится слишком долго.

Кроме того, Венгрия и Словакия угрожают оставить Украину без газа. За январь Украина получила из этих стран 46% газа от всего импорта.

