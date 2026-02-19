В 1949 году ученые записали жуткие звуки вблизи Бермудских островов: что же это было

В архивах Вудс-Холского океанографического института обнаружена сенсационная находка.

Ученые обнаружили записи песен горбатых китов, сделанные почти 80 лет назад. Леденящая душу мелодия была зафиксирована 7 марта 1949 года, что делает ее самой ранней из известных записей песен китов в истории. "Эта запись была сделана учеными Вудс-Холского океанографического института (WHOI) недалеко от Бермудских островов, но в то время они не понимали, что именно слышат, поэтому запись так и не была каталогизирована", – заявил морской биоакустик и почетный научный сотрудник WHOI Питер Тиак.

Пение горбатых китов стало настолько привычным звуком для многих людей во всем мире, что кажется странным, как морские биологи могли его не узнать. Однако до открытия этой пленки самыми ранними считались записи, сделанные подводными микрофонами ВМС США в 1950-х годах, пишет Discover Wildlife.

Широкой публике эти звуки открыл морской биолог Роджер Пейн в 1970-х годах, выпустив альбом Songs of the Humpback Whale. Все это время запись 1949 года пылилась в хранилище, пока архивисты WHOI не обнаружили ее во время оцифровки старых аудиоматериалов. "Они сразу поняли, насколько это значимая находка", – отметил Тиак.

Звуки были зафиксированы во время совместных экспериментов с Управлением военно-морских исследований США, когда тестировались гидролокаторы и измерялась мощность взрывчатки. В те годы подводная запись была в зачаточном состоянии, и исследователи еще мало знали о происхождении различных звуков моря.

"Данных того периода в большинстве случаев просто не существует", – заявила старший специалист по биоакустике в WHOI Лаэла Сайиг. – "Сейчас океан стал намного шумнее из-за увеличения количества и типов источников звука. Эта запись позволяет понять, как звуки горбатых китов менялись со временем, а также служит отправной точкой для оценки того, как человеческая деятельность формирует современную звуковую среду океана".

За прошедшие 80 лет океан стал гораздо более оживленным и шумным местом из-за судоходства, строительства и разведки нефти и газа. Технологии также совершили огромный скачок: аудио 1949 года, вероятно, было записано на экспериментальное устройство, известное как "чемодан WHOI", а затем перенесено на пластиковые диски с помощью офисного диктофона Gray Audograph. Сегодня же ученые используют глайдеры, гидрофоны и автономных подводных роботов.

Поскольку киты проплывают огромные расстояния, изучать их визуально сложно. Прослушивание их активности помогает исследователям больше узнавать об их жизни. "Подводные звукозаписи – мощный инструмент для защиты уязвимых популяций китов", – подчеркивает Тиак.

Повторное открытие этой записи спустя столько лет – отличная иллюстрация того, почему данные нужно сохранять. Как отмечает Эшли Джестер, директор службы исследовательских данных WHOI: "Эти пленки напоминают нам, зачем мы собираем данные, даже если не сразу понимаем их значение".

