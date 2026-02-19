Православный праздник сегодня в народе носит название Лев-катальщик.

20 февраля православные чтят память великого киевского князя Ярослава Мудрого. Рассказываем о том, на какие приметы обращают внимание в этот день, какие запреты соблюдают, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю.

Праздник сегодня церковный в Украине в новом православном календаре

20 февраля по новому календарю украинской церкви православные вспоминают благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого (по старому церковному стилю его будут вспоминать 5 марта).

Ярослав Мудрый родился в 983 или 985 году (в разных источниках даты рознятся) и был вторым сыном святого равноапостольного князя Владимира Великого. Когда Владимир крестил Русь в 988 году, то крестил и своих сыновей - Ярослав при крещении получил имя Георгий (Юрий) в честь святого великомученика Юрия Победоносца.

Став киевским князем, Ярослав показал себя как мудрый правитель. При его правлении Киевская Русь пережила настоящий расцвет. Ярослав первым составил сборник законов - 18 статей, где проявлялось уважение к жизни человека: телесные наказания заменялись денежными штрафами и другими мягкими мерами. Также князь основал школы при храмах, заботился о воспитании духовенства, создал книжные мастерские и первую библиотеку при Софийском соборе. Кроме этого, князь завершил строительство уникального храма святой Софии, а Киев при его правлении стал одним из крупнейших городов Европы с почти 400 храмами.

Ярослав очень почитал своих предков и настаивал на признании святыми княгини Ольги, Федора и Ивана, а также своего отца Владимира и братьев Бориса и Глеба. Дети и внуки Ярослава породнились со многими королевскими семьями Европы, за что князя называют "тестем Европы". Киевское государство сблизилось через династические браки с Византией, Польшей, Швецией, Норвегией, Францией, Венгрией, Германией. Сам Ярослав был женат на шведской принцессе Ингигерде (Ирина в крещении).

Чтобы избежать братоубийственной войны после своей смерти, князь составил завещание, в котором прописал права наследования престола. Новые правила предполагали, что киевский престол будет переходить от старшего брата к младшему, а затем уже к их детям, тоже в порядке иерархии. До этого власть передавалась от отца - старшему сыну, а затем его детям, чем, конечно, были недовольны младшие сыновья, которые оставались не у дел. Князь Ярослав верил, что его система власти сработает, однако и после его смерти продолжались междоусобицы.

Умер Ярослав Мудрый в Вышгороде в 1054 году, был похоронен в саркофаге Софийского собора. В 1930-х годах мощи князя были изъяты, и их дальнейшая судьба неизвестна. В 2008 году великого князя канонизировали, а в 2016 году в честь него освятили престол в Малой Софии.

Кого из святых еще почитают сегодня:

преподобного Льва, епископа Катанского;

преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского;

священномученика Садока, епископа Персидского, и еще 128 мучеников,

а также преподобного Агафона, папу Римского.

Какой православный праздник сегодня в староцерковном календаре

Согласно прежнему, юлианскому, стилю православные чтят память преподобного Луки Елладского - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие традиции и запреты соблюдают верующие в этот день.

Что просят в молитвах этого дня, что нельзя делать сегодня

20 февраля верующие обращаются с молитвами к благоверному князю Ярославу Мудрому - просят его молить Бога за Украину и мир, укрепить веру, дать мудрости в смутные времена, а также исцелить тело и душу.

В народе у праздника интересное название - Лев-катальщик, которое произошло от старинной забавы, когда с ледяных гор катались на санках. В старину считалось, что чем дальше человек съедет с горки на санях, тем более счастливым будет у него этот год.

Также по традиции сегодня нужно испечь круглые коржи-колобки, загадывая одно желание - чтобы все "катилось к счастью".

В православный праздник 20 февраля церковь не одобряет ругань, сквернословие, ложь, зависть, жадность, месть. Запрещается обижать людей или животных, отказывать в помощи. Нельзя отчаиваться - это большой грех.

По народным приметам в этот день не рекомендуют начинать новые дела - они могут не сложиться, а также давать обещания - их будет трудно или невозможно выполнить. Есть и более специфические запреты: нельзя оставлять веник метлой вниз - это к неудаче, а также греметь ведрами - к мелким хлопотам.

Приметы дня 20 февраля

По погоде и природе дня можно определить, как скоро наступит тепло:

вороны или сороки купаются в снегу - к оттепели;

птицы высоко на ветках сидят - скоро похолодает;

алое небо на закате - к морозу;

ветер несколько раз меняет направление - будет кратковременное потепление;

снег с дождем пошел - к половодью.

Главная примета дня: если снег тает или погода слишком теплая - впереди неожиданное похолодание.

