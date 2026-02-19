Переселенцы должны доказать, что не получают выплаты от РФ: назван крайний срок

Данные должны предоставлять лица, которые находятся на временно оккупированных территориях, или выехали на подконтрольную Украине территорию или за границу.

Внутренне перемещенные лица до 1 апреля должны предоставить Пенсионному фонду информацию о неполучении пенсионных и страховых выплат от Российской Федерации.

"Лицам, которые в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года прошли физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление о неполучении пенсии или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации, выплата пенсии/страховых выплат продолжается до момента подачи такого уведомления, но не дольше чем до 1 апреля 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Отмечается, что данные о неполучении выплат со стороны РФ должны предоставлять лица, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехали из ВОТ на подконтрольную Украине территорию или за границу.

В пресс-службе отметили, что соответствующую информацию можно подать онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ или во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, можно отправить почтовое отправление по адресу территориального органа Пенсионного фонда Украины, где человек состоит на учете как получатель выплат. Сообщение о получении или неполучении выплат предоставляется в произвольной форме вместе с удостоверением о нахождении в живых.

Также эту информацию можно указать в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии, страховых выплат и отправить ее вместе с удостоверением о том, что человек жив, и дополнительными документами.

В пресс-службе также добавили, что информацию можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины заявлением о назначении, перерасчете, возобновлении, продлении пенсии.

Выплаты в Украине - главные новости

18 февраля министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заявил, что в связи с запланированной индексацией пенсий большинство пенсионеров уже с марта получат повышение более чем на 12%. Впрочем, есть и те, кто останется без доплат.

16 февраля стало известно, что многие украинцы столкнулись с задержками при оформлении "детских" выплат, которые повысили с 1 января. В Пенсионном фонде тогда сообщили, что с начала года получили уже много обращений. Так, только за январь в учреждение поступило 96 тысяч заявлений на различные виды пособий.

12 февраля правительство расширило программу компенсации аренды жилья для всех ветеранов. Средства будут распределять между регионами в три этапа: до 15 марта, 15 июня и 15 октября.

