На границе с Румынией ввели ограничения: для кого они будут действовать

Ограничение введено из-за погодных условий.

По информации пограничной полиции Румынии, в связи с осложнением погодных условий и значительными осадками временно приостановлено оформление грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок в пункте пропуска "Исакча" (смежный с украинским пунктом пропуска "Орловка").

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, движение разрешено только для легковых автомобилей.

"Просим водителей и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов. О возобновлении пропускных операций будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также в ГПСУ сообщили, что ограничения движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта по трассе Одесса - Рени сняты.

"Согласно информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области с 07:00 19 февраля 2026 года сняты ограничения и восстановлено движение для проезда грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на автодороге M-15 Одесса – Рени (в г. Бухарест), км 11+920 – км 308+000. Все пункты пропуска работают в штатном режиме", – отметили пограничники.

В частности, говорится, что движение в и из пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", "Старокозаче", "Серпневое", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Табаки", "Новые Трояны" для указанной категории транспортных средств восстановлено. Очередей нет.

Ситуация на пунктах пропуска на границе

Как сообщал УНИАН, 17 февраля движение через пункты пропуска, расположенные на границе с Молдовой, было ограничено. Оно было введено в связи со сложными погодными условиями, создающими повышенную опасность для всех участников дорожного движения. Также их вводят с целью своевременной ликвидации последствий непогоды и недопущения возникновения аварийных ситуаций.

Временное ограничение действовало для проезда грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок (автобусы, микроавтобусы) на автомобильной дороге общего пользования государственного значения M-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), км 11+920 – км 308+000 с 05:00 часов 18 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: