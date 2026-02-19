'Враг подминает два города': эксперт предупредил об увеличении зоны контроля россиян

По его словам, там риск окружения украинских войск сохраняется.

В Покровске и Мирнограде Донецкой области зона контроля россиян увеличивается, а на незначительной территории находятся Силы обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона сказал военный обозреватель Денис Попович.

Он отметил, что мы теряем эти два города.

"Россияне все больше давят. Серая зона уменьшается, а красная зона - зона контроля россиян, все увеличивается. Сейчас на незначительной территории Покровска и Мирнограда находятся наши войска", - сказал Попович.

При этом добавил, что эта ситуация может продолжаться месяц и больше, потому что "враг подминает эти два города". По его словам, риск окружения есть и был раньше.

"Сейчас в Гришином и Родинском продолжаются бои. Был подтвержден захват врагом Ровно - это поселок вблизи Мирнограда. И это означает, что враг пытается давить на логистику и обходить по флангам - Родинское и Гришино. Это как раз о флангах", - отметил эксперт.

Говоря о возможности захвата Покровска и Миргорода, Попович отметил, что если бы это произошло более года назад, то было бы хуже.

Он добавил, что сейчас задача уже выполнена - российские войска обескровлены, бои еще продолжаются:

"Мы не можем сказать, что враг полностью контролирует оба города".

По его словам, главная цель удержания этих городов заключалась в том, чтобы обескровить наступательную группировку врага и не дать им возможности перейти к реализации следующих планов - Константиновка, Лиман, Славянск и Краматорск.

Война в Украине - ситуация возле Покровска и Мирнограда

Как сообщал УНИАН, 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ отмечал, что подразделения армии РФ активизировали усилия по охвату Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями".

В частности, россияне усилили давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское. Отмечается, что в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ украинские штурмовики совместно с другими составляющими Сил обороны противодействуют этим намерениям врага - проводят усиленную аэроразведку и дополнительно минируют вероятные маршруты продвижения противника.

На днях, рассказали в ДШВ, к северу от Покровска зафиксировано проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы в район фермерских хозяйств. В результате контрдействий украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили противника.

