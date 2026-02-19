'Никакой муки': Сумская удивила рецептом хлеба, который помогает ей худеть

Выпекается он всего полчаса.

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками рецептом хлеба без муки, который она предпочитает во время похудения.

"Только из отрубей, никакой муки и перемолотой овсянки. Именно этот хлеб употребляем на похудении. Отруби - это оболочка от зерна, поэтому этот хлеб не влияет на вес", - написала артистка в Instagram в stories.

При этом Сумская подробно описала, как именно она его готовит:

"Ддва яйца, одна столовая ложка кукурузного крахмала, немного соли по вкусу. Взбить венчиком, чтобы не было комков, добавить 6 столовых ложек отрубей (овсяных, можно пшеничных наполовину разбавить), столовую ложку оливкового масла, ложку разрыхлителя. Хорошо все размешать, добавить сырые семена или зерна льна по вкусу, можно и без семян".

По ее словам, по консистенции тесто получается, как густая сметана:

"Вылить в форму, выпекать полчаса до готовности".

