В Евросоюзе сделали важное заявление по поводу ремонта нефтепровода 'Дружба', который повредила Россия

Евросоюз не оказывает давления на Украину и не ставит никаких сроков для ремонта нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате российской атаки. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Иконен.

"Мы не подталкиваем, мы не давим и не даем Украине сроков для этого", - заявила представительница ЕС.

Она добавила, что в течение четырех лет войны Россия системно и целенаправленно разрушала украинскую энергетическую инфраструктуру. В свою очередь, Украина приложила чрезвычайные усилия, чтобы ее восстановить, в основном при поддержке государств-членов ЕС.

По словам представителя Еврокомиссии, сегодня ЕС не прогнозирует краткосрочных угроз для безопасности поставок нефти в Венгрию и Словакию, поскольку эти страны имеют запасы сырья на 90 дней на случай чрезвычайных ситуаций.

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Напомним, в результате атаки РФ 27 января на нефтепровод "Дружба" транзит нефти в Венгрию был прекращен.

18 февраля представители Венгрии и Словакии, стремясь к скорейшему возобновлению поставок российской нефти, высказали серию громких угроз в адрес Украины.

В частности, словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил прекращением экспорта электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит подачу нефти через поврежденный Россией нефтепровод.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что Фицо не имеет законных оснований для прекращения поставок электроэнергии в Украину, однако может пойти на это, чтобы помочь Путину.

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, Украина вообще имеет все основания не возобновлять транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" до завершения военного положения.

Он пояснил, что статья 472 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС позволяет отказаться от выполнения контракта между оператором украинской нефтетранспортной системы - "Укртранснафтой" - и российской "Транснефтью" с учетом интересов безопасности во время войны.

