Партия Орбана опубликовала возмутительный ИИ-ролик о войне в Украине

Орбан пытается запугать венгров, угрожая им отправкой на фронт в Украине, если они не переизберут его на апрельских выборах.

Правящая в Венгрии партия "Фидес" опубликовала предвыборный агитационный ролик, эксплуатирующий тему войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, премьер Виктор Орбан ведет свою предвыборную кампанию, предлагая венграм то, что он описывает как выбор между "войной и миром". В частности, он утверждает, что оппозиционная партия "Тиса", которая имеет все шансы одержать победу на апрельских выборах в парламент, якобы по приказу Еврокомиссии планирует втянуть Венгрию в боевые действия на стороне Украины.

Именно этот нарратив эксплуатирует 33-секундное ИИ-видео, опубликованное на странице будапештского отделения партии "Фидес" в Facebook. В нем представлены две сцены. В первой маленькая девочка и ее мать дома в Венгрии тоскуют по своему отцу и мужу соответственно, который ушел на фронт. Во второй сцене показана смерть венгерского солдата на войне.

"Пока это только кошмар, но Брюссель готовится воплотить его в реальность... Давайте не рисковать. "Фидес" – это безопасный выбор!" – говорится в подписи к видео.

Венгерская оппозиция выразила возмущение публикацией ролика. Лидер партии "Тиса" назвал видео "отвратительным", "глубоко возмутительным" и "непростительным".

"Это не политика, это бездушная манипуляция", – сказал он.

Как пишет Reuters, в большинстве опросов "Тиса" имеет преимущество над партией Орбана "Фидес" на 8-12 процентных пунктов. И если среди сторонников Орбана 57% действительно верят в то, что "Тиса" хочет отправить венгров на фронт, то среди сторонников оппозиции такие фактически отсутствуют на статистическом уровне.

Политика Орбана: последние новости

Как писал УНИАН, ранее венгерский премьер Виктор Орбан публично назвал Украину врагом Венгрии. При этом он намекнул, что не против того, чтобы Россия полностью оккупировала Украину.

Также мы рассказывали, что на днях Венгрия остановила поставки в Украину своего дизельного топлива в качестве наказания за то, что украинцы не ремонтируют нефтепровод "Дружба", поврежденный российским ударом.

