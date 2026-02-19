Венгрия и Словакия угрожают оставить Украину без газа: эксперт оценил риски

Ограничения могут повлиять на подготовку к следующему отопительному сезону.

Венгрия и Словакия грозятся оставить Украину без газа. Эти страны занимают весомую долю в структуре импорта голубовго топлива, говорит аналитик рынка газа консалтинговой компании ExPro Михаил Свищо.

В комментарии "РБК-Украина" он рассказал, что в январе оттуда в Украину поступило 322 млн кубометров газа. Это 46% от всего импорта – 38% от Венгрии и 8% от Словакии.

Если же Будапешт и Братислава решат остановить поставки газа в Украину, это "будет неприятно, но не критично", говорит Свищо.

Видео дня

"Пиковые холода вроде прошли, добыча стабилизировалась, запасы в подземных хранилищах – на 40% больше, чем в прошлом году на эту же дату", – объяснил аналитик.

По его словам, в случае остановки поставок из Венгрии и Словакии, Украина сможет нарастить объемы импорта из Польши. Он напомнил, что ранее "Нафтогаз" законтрактовал поставки сжиженного газа из США.

Хотя ограничения могут повлиять на подготовку к следующему отопительному сезону, запасы в подземных хранилищах дают уверенность на текущий, добавил Свищо:

"В подземных хранилищах значительные запасы, чтобы перекрыть любые перебои с импортом".

Аналитик утверждает, что властям Венгрии и Словакии будет нелегко запретить частным компаниям продавать газ Украине. Но, по его мнению, государственные операторы газотранспортных систем в теории могут внезапно начать "внеплановые ремонты".

"Это будет прецедент, такого никогда не было. Более того, поставки газа не имеют никакого отношения к остановке нефтепровода "Дружба", – резюмировал Михаил Свищо.

Шантаж Венгрии и Словакии

Венгрия и Словакия остановили поставки дизеля в Украину. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен возобновлять поставки, пока не будет восстановлена подача нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает оставить Украину без света. Он обвиняет Киев в том, что он намеренно затягивает восстановление трубопровода в Бродах.

Вас также могут заинтересовать новости: