Украина имеет все основания не возобновлять транзит российской нефти по 'Дружбе', - эксперт

Геннадий Рябцев предложил властям Венгрии отправить в Украину собственные ремонтные бригады.

Украина имеет все основания не возобновлять транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" до завершения военного положения. Об этом в комментарии УНИАН заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он пояснил, что статья 472 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает возможность отказаться от выполнения контракта между оператором нефтетранспортной системы Украины – "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" – "учитывая интересы безопасности во время войны".

"Украина в любой момент может сказать "до свидания" российской нефти и, честно говоря, уже давно нужно было бы это сказать, чтобы снять этот вопрос с повестки дня", - отметил эксперт.

Комментируя заявление венгерских чиновников о том, что Украина якобы уже могла бы возобновить транзит российской нефти в направлении Будапешта, Рябцев предложил властям Венгрии прислать свои ремонтные бригады в Украину для проведения ремонтных работ.

"Если вас не устраивают темпы работ, то присылайте своих ремонтников. Мы безопасности не гарантируем, а так, пожалуйста, можете присылать", - отметил эксперт.

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате атаки РФ 27 января по нефтепроводу "Дружба" транзит нефти в Венгрию был прекращен.

18 февраля представители Венгрии и Словакии, якобы стремясь к скорейшему возобновлению российских поставок, выступили с рядом громких угроз в адрес Украины.

В частности, словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что прекратит экспорт электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит подачу нефти по нефтепроводу "Дружба", который Россия повредила в январе.

Аналогичная угроза прозвучала на следующий день от соратника Орбана – руководителя канцелярии многолетнего венгерского премьера Гергея Гуяша.

Впрочем, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что Фицо не имеет законных оснований прекратить поставки электроэнергии в Украину, но может на это пойти, чтобы помочь Путину "погасить" Украину.

