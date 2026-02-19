Трамп продлил санкции против России из-за вторжения в Украину

Антивоенные санкции в отношении России были введены предшественником Трампа на посту президента США, демократом Джо Байденом.

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год ограничения, введенные против России из-за вторжения в Украину, следует из данных Федерального реестра США.

Стоит отметить, что этот указ, который вступает в силу 20 февраля, предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Важно, что первый указ о санкциях в отношении России был издан в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы № 13660, который был опубликован 6 марта 2014 года, предусматривал замораживание имущества ряда лиц.

Сначала санкции были применены к тем, кто способствовал оккупации Россией Крыма. Впоследствии санкционный список несколько раз возобновлялся при президентстве Джо Байдена.

Решение продлить санкции объясняется таким образом:

"Действия и политика, о которых идет речь в [исходных санкционных] указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Санкции против РФ - что говорят у Путина

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев заявил, что США в конечном итоге будут вынуждены отменить антироссийские санкции.

По его словам, это решение будет продиктовано прагматичными интересами американской стороны, так как ограничения уже обошлись компаниям из США более чем в 300 миллиардов долларов.

