Как понять, что кот грустит: ветеринары перечислили 6 признаков

Кошка не может просто сказать вам, что она расстроена, но она умеет делиться своими чувствами.

Вы знаете свою кошку лучше, чем кто-либо, а это значит, что вы хорошо понимаете, когда она не в себе. Если ваш пушистый член семьи в последнее время пережил какие-то события, то вполне естественно задуматься, не грустит ли ваша кошка, пишет Parade Pets.

В статье отмечается, что, к сожалению, кошка не может просто сказать вам, что она расстроена. Однако она все равно делится своими чувствами, вам просто нужно знать, на что обращать внимание.

Каждая кошка по-разному проявляет эмоции, поэтому трудно сказать, страдает ли она от грусти.

Видео дня

"Кошки общаются очень тонко. Любые изменения в их поведении могут быть признаком того, что что-то не так физически или психически. На самом деле, заметные изменения могут свидетельствовать о том, что ваше домашнее животное находится в стрессовом состоянии, имеет плохое настроение или даже имеет физические проблемы, которые влияют на его психическое состояние", – поделилась ветеринар Эйми Уорнер.

Чтобы помочь вам лучше понять свою кошку и расшифровать, как пушистики общаются, ветеринары собрали 6 признаков того, что ваша кошка грустит:

1. Их распорядок дня изменился

Иногда кошкам просто нравится менять привычный порядок вещей. Однако ветеринар Хиллари Хамм-Битти заметила, что если пушистик начал спать в необычное время или пропускать привычные процедуры, которые вы знаете и любите, это может быть признаком того, что ваша кошка чувствует себя подавленной.

Чтобы домашний любимец вернулся к привычной жизни, ветеринар советует поощрять его к этому с помощью коротких игр, уютного места для сна или дополнительных лакомств в привычное время, поскольку предсказуемость может помочь поднять им настроение.

2. Они не ухаживают за собой так, как обычно

В обычных обстоятельствах кошки проводят много времени, ухаживая за собой из гигиенических соображений, для снятия стресса и по многим другим причинам. Если вы заметили, что ваша кошка резко сократила время, которое она уделяет уходу за собой, или вообще перестала это делать, Хам-Бетти рассказала, что это свидетельствует о том, что кошка не чувствует себя хорошо.

3. Они больше спят

Привычки вашей кошки в отношении сна и стиль объятий могут многое рассказать о ее психическом здоровье.

"Кошки меньше спят, когда испытывают психическое возбуждение и комфорт. Больше сна может свидетельствовать об эмоциональном отчуждении, скуке или стрессе, особенно после таких изменений, как появление нового питомца, переезд или изменение ежедневного распорядка", – отметила ветеринар Эйми Уорнер.

В то же время, ветеринар добавила, что это также может быть способом, которым организм вашей кошки восстанавливается или сохраняет энергию, когда что-то не так.

4. Они не хотят играть

Одним из признаков грустного поведения кошек является нежелание играть и бегать. Каждая кошка имеет разный уровень игривости, но хозяин знает, что является типичным для его любимца.

"Потеря интереса к играм является очень показательным признаком, поскольку игры являются индикатором умственной стимуляции. Кошки, которые перестают играть, могут испытывать тревогу или скуку", – пояснила Уорнер.

Еще кошки могут перестать играть, когда есть физическое заболевание, поэтому важно следить за изменениями в состоянии здоровья животного и замечать, нет ли у него признаков депрессии.

5. У них нет аппетита

Еще один признак неудовлетворенности кота связан с его питанием. Если ваша кошка не ест столько, сколько обычно, это может быть исключением.

Однако Хамм-Битти советует, если кошка стала постоянно есть меньше, чем обычно, стоит обратиться к ветеринару.

"В эволюционном плане кошки развили способность скрывать признаки болезни, чтобы защитить себя в дикой природе. Домашние кошки сохранили эту черту и очень хорошо скрывают свою болезнь. Часто, когда владелец животного замечает такие признаки, как снижение аппетита, кошка уже болеет несколько дней или дольше и нуждается в немедленной ветеринарной помощи", – предупредила она.

6. Они теряют вес

Одним из важных признаков депрессии у кошек, на который следует обратить внимание, является неожиданная потеря веса.

"Кошки могут перестать есть из-за стресса или несчастья, но часто причиной являются физические проблемы, такие как проблемы с пищеварением, хронические заболевания или проблемы с зубами", - поделилась ветеринар.

Отслеживание изменений в аппетите, поведении и состоянии тела может помочь вам распознать ранние признаки того, что ваша кошка грустная, стрессованная или больна.

Другие факты о котах

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринары перечислили возможные причины, почему кот любит сидеть на клавиатуре и можно ли с этим справиться.

Также мы писали, что владельцы пушистиков знают, что кошки любят залазить в коробки. Ветеринары объяснили, почему кошки так любят закрытые пространства.

Вас также могут заинтересовать новости: