Раскрыты первые подробности о будущих видеокартах GeForce RTX 60-й серии

Компания намерена обеспечить двукратное увеличение производительности в трассировке лучей и путей.

В сети появились первые подробности о видеокартах GeForce RTX 60. По информации YouTube-канала RedGamingTech, новое поколение GPU будет построено на архитектуре Rubin и 3-нм техпроцессе TSMC, что должно обеспечить заметный технологический скачок.

Главное изменение – фокус на трассировке лучей и трассировкее путей. Сообщается, что производительность в этих задачах может вырасти примерно в два раза по сравнению с RTX 50, тогда как прирост в классической растеризации составит лишь около 30–35%.

Флагманская модель RTX 6090, по слухам, получит чип GR202 со 192 блоками SM. Частоты при этом вряд ли заметно вырастут. На борту останется 32 ГБайт видеопамяти с 512-битной шиной. Видеокарты уровнем ниже получат более существенные улучшения:

RTX 6080 будет использовать чип GR203 с 320-битной шиной и 20 ГБ VRAM.

RTX 6070 оснастят чипом GR205 с 256-битной шиной и 16 ГБ видеопамяти.

Для сравнения, у текущих RTX 5080 и RTX 5070 объем памяти меньше на 4 ГБ, а ширина шины составляет 256 и 192 бита соответственно, что делает апгрейд в новом поколении более заметным.

Судя по утечке, NVIDIA делает ставку не на "сырую" мощность, а на новые подходы к рендерингу. Это связано с тем, что будущие видеоигры и консоли будут активнее использовать трассировку лучей.

Сроки выхода видеокарт пока остаются под вопросом: ранее сообщалось, что RTX 60 может выйти не раньше 2027 года, а из-за дефицита памяти релиз и вовсе могут перенести на 2028-й.

Nvidia подтвердила, что в 2026 году впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты. Также корпорация собирается урезать производство RTX 50xx, что может привести к дефициту в рознице и росту цен на отдельные модели, в частности RTX 5090, RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti.

Меж тем в этом году Nvidia планирует выпустить собственные процессоры для ПК. Особое внимание компания уделяет совместимости своих чипов с играми и приложениями, написанными под архитектуру x86.

