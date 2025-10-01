На Tokyo Game Show 2025 президент Xbox Сара Бонд заявила, что Game Pass достиг рекордной выручки в 5 миллиардов долларов за прошлый финансовый год.
По её словам, подписка не только окупается, но и приносит прибыль, а также выгодна разработчикам. Выплаты студиям растут, и всё больше команд присоединяются к сервису.
Журналисты Game Watch спросили, не слишком ли низкая цена при таком объёме контента, но Бонд заверила, что модель работает и остаётся устойчивой.
Она подчеркнула, что Game Pass остаётся центральным элементом стратегии Xbox, а вместе с тем компания делает ставку на гибкость - развивает облачный гейминг, поддерживает ПК и экспериментирует с новыми устройствами вроде портативной консоли ROG Xbox Ally.
Microsoft, по её словам, продолжит инвестировать в экосистему Windows и новые консоли в партнёрстве с AMD, чтобы сделать доступ к играм ещё проще и удобнее.
Ранее мы рассказывали, что бывший вице-президент Xbox Game Studios Шеннон Лофтис раскритиковала подписочную модель Game Pass. Она согласилась со словами бывшего главы маркетинга Bethesda, который считает, что подписка недостаточно вознаграждает разработчиков.