Сара Бонд не считает низкую стоимость подписки проблемой для компании.

На Tokyo Game Show 2025 президент Xbox Сара Бонд заявила, что Game Pass достиг рекордной выручки в 5 миллиардов долларов за прошлый финансовый год.

По её словам, подписка не только окупается, но и приносит прибыль, а также выгодна разработчикам. Выплаты студиям растут, и всё больше команд присоединяются к сервису.

Журналисты Game Watch спросили, не слишком ли низкая цена при таком объёме контента, но Бонд заверила, что модель работает и остаётся устойчивой.

Она подчеркнула, что Game Pass остаётся центральным элементом стратегии Xbox, а вместе с тем компания делает ставку на гибкость - развивает облачный гейминг, поддерживает ПК и экспериментирует с новыми устройствами вроде портативной консоли ROG Xbox Ally.

Microsoft, по её словам, продолжит инвестировать в экосистему Windows и новые консоли в партнёрстве с AMD, чтобы сделать доступ к играм ещё проще и удобнее.

Ранее мы рассказывали, что бывший вице-президент Xbox Game Studios Шеннон Лофтис раскритиковала подписочную модель Game Pass. Она согласилась со словами бывшего главы маркетинга Bethesda, который считает, что подписка недостаточно вознаграждает разработчиков.

