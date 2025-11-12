Во второй части было 2 отдельных сюжетных ветки, которые зависели от выборов игрока.

Генеральный диретор CD Projekt RED Адам Бадовски признал, что масштабная система выбора в "Ведьмак 2" оказалась слишком трудозатратной и в будущем они решили от неё отказаться.

Как он рассказал в интервью PC Gamer, идея двух сюжетных веток, полностью разделённых между собой, была интересным экспериментом, но неэффективным с точки зрения разработки.

Вторая часть серии предлагала игрокам выбор между лидером скоя'таэлей Иорветом и доверенным лицом короля Фольтеста Верноном Роше. Этот выбор полностью менял вторую половину игры: диалоги, локации, квесты и даже восприятие сюжета.

Но, по словам Бадовски, реализация этого закрученого сюжета вылилась для разработчиков в кошмар:

"В The Witcher 2 была очень сложная структура, потому что там два пути. Игрок видит только один, а второй остаётся за кадром. С точки зрения производства - это трата ресурсов. Для игрока, может, и круто, но для нас это был скорее эксперимент".

С переходом к "Ведьмак 3" студия отказалась от подобной архитектуры. Вместо этого разработчики сфокусировались на цельном открытом мире, где решения игрока влияют на детали и концовку, но не требуют создавать две игры в одной: "Мы хотели понять, как сделать такую огромную игру с открытым миром, сохранив сильный сюжет Геральта. Тогда было много сомнений".

В итоге The Witcher 3: Wild Hunt стала главным прорывом CD Projekt RED, задав новый стандарт для сюжетных RPG и закрепив Геральта как одного из самых узнаваемых персонажей в игровой индустрии.

Ранее мы рассказывали, что один из главных дизайнеров геймплея Kingdom Come: Deliverance 2 перешёл в CD Projekt RED. Карел Колманн теперь будет работать над квестами "Ведьмак 4".

