Тем не менее, Сапковский доволен нынешним контрактом с компанией.

Автор книг "Ведьмак" Анджей Сапковский поделился, что не имеет отношения к созданию The Witcher 4. Об этом он рассказал в интервью GamesRadar во время презентации своего нового романа "Перекрёсток воронов" - приквела к оригинальной саге.

Писатель отметил, что во времена первых игр CD Projekt RED часто обращалась к нему за советами и уточнениями по лору, но теперь это происходит всё реже.

По его словам, студия уже настолько расширила вселенную, что редко нуждается в его участии. Недавно Сапковский вспомнил, как разработчики даже придумали целые школы ведьмаков, вдохновившись одной случайной фразой из книги.

Видео дня

При этом отношения с CDPR сейчас, по словам автора, отличные: "Контракты между мной и игровыми людьми прекрасны. Надеюсь, так и останется".

Это отсылка к конфликту 2019 года, когда Сапковский подал в суд на CD Projekt RED, требуя пересмотра авторских выплат. Стороны тогда урегулировали спор мирно, и с тех пор, похоже, нашли общий язык.

Напомним, "Ведьмак 4" станет началом новой трилогии, но игра всё ещё на ранней стадии производства, в полную разработку проект вошёл лишь в конце 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что нарративный директор CD Projekt RED Филипп Вебер поделился, как новая книга по "Ведьмаку" повлияет на The Witcher 4. Например, в книжке объяснили, почему ведьмаки перестали проводить Испытание травами.

Вас также могут заинтересовать новости: