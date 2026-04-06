Steam готовит важную функцию для геймеров: она покажет FPS в игре еще до покупки

Оценка будет формироваться на основе похожих конфигураций ПК.

Valve работает над новой функцией для Steam, которая позволит пользователям ПК видеть примерный FPS в игре еще до ее покупки, основываясь на данных других игроков с похожим железом.

Это должно помочь геймерам лучше понимать, как игры будут работать на их устройстве, вместо того чтобы ориентироваться на официальные системные требования, которые часто оказываются неточными, пишет TweakTown.

Речь идет именно о примерной оценке, а не точном значении. Реальная производительность может заметно отличаться в зависимости от графических настроек, пресетов, а также дополнительных технологий вроде вертикальной синхронизации или ограничения частоты кадров. Пока неясно, будет ли система учитывать все эти факторы при расчетах.

Некоторые пользователи уже косвенно подтвердили подготовку функции. По их словам, Valve недавно начала запрашивать разрешение на анонимный сбор данных о производительности, что может использоваться для формирования базы статистики и последующих расчетов FPS.

Нововведение ориентировано не только на компьютеры, но и на устройства под управлением SteamOS, включая портативные устройства по типу Steam Deck. Когда именно появится такая возможность, пока не говорят. Вероятно, сначала ее добавят в бета-версию Steam, а потом откроют для всех.

