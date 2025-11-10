Брэд Линч показал ИИ-изображение геймпада, максимально приближенное к реальности.

Инсайдер Брэд Линч опубликовал новое изображение Steam Controller 2. По словам Линча, картинка была сгенерирована нейросетью на основе реального фото, чтобы не раскрывать личность источника внутри компании.

Визуально контроллер почти не отличается от рендера, который утёк по вине самой Valve в конце 2024 года. На снимке можно заметить слегка переработанную форму корпуса, новые накладки на рукоятках и более компактное расположение кнопок.

Главное новшество, по слухам, датчики, определяющие расстояние от рук игрока до рукояток, аналогично контроллерам Valve Index, только без полноценного трекинга пальцев. Это позволит устройству фиксировать момент, когда игрок берёт контроллер в руки, а также корректировать вибрацию и отклик под конкретные действия.

По информации Линча, сейчас Valve находится на финальной стадии подготовки к анонсу, и первые прототипы уже тестируются разработчиками внутри компании.

Сам контроллер, по слухам, будет называться просто Steam Controller, без двойки в названии.

Ранее мы рассказывали, что прототип Steam Deck купили за 3000 долларов и передали блогеру, чтобы тот разобрал его. Оказалось, что внутреннее строение портативки почти не изменилось, а вот производительность прототипа сильно хромает.

