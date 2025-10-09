Разработчики обещают не только графические улучшения, но и серьезный технический апгрейд.

Издательство THQ Nordic объявило, что переиздание культовой фэнтезийной ролевой игры Sacred 2: Fallen Angel поступит в продажу уже 11 ноября. Стоимость обновленной версии составит 20 долларов на ПК и $30 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

В ремастере авторы улучшили боевую систему, сделав ее более отзывчивой, добавили современный интерфейс, текстуры высокого разрешения и полную поддержку геймпадов. Также в улучшенную версию вошли все дополнения и исправления от сообщества.

Примечательно, что ПК-версия ремастера Sacred 2: Fallen Angel получит онлайн-режим, в то время как на консолях будет только одиночный режим.

"Почувствовал себя таким старым, когда увидел анонс", – так звучит самый залайканный комментарий на YouTube под анонсирующим видео, который демонстрирует знакомые локации в значительно улучшенном визуальном оформлении.

Сюжет Sacred 2 разворачивается в мире, стоящем на краю гибели. Т-Энергия – таинственный источник силы, некогда принесший процветание Анкарии, вышел из-под контроля и начал разрушать баланс сил. Игрок выбирает одного из шести героев – от светлого Серафима до мрачного Инквизитора – и решает, пойдет ли по пути Света или Тьмы.

Оригинальная Sacred 2 вышла в 2008 года. На западе игра особой популярности не снискала, в частности из-за того, что вышла одновременно с Fallout 3, а вот в Украине и странах СНГ вокруг нее образовался настоящий культ. В Steam доступно Gold-издание экшен-RPG.

