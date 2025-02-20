Заявители назвали японскую компанию "монополистом в сфере цифровых продаж".

Нидерландский фонд защиты прав потребителей Massaschade & Consument подал в суд на Sony, обвинив компанию в монополизации цифрового рынка и намеренном завышении цен в онлайн-магазине PS Store.

Авторов PlayStation обвиняют в том, что в местном PS Store за игры приходится переплачивать чуть ли не 50% в сравнении с физическими копиями. Заявители утверждают, что это было бы невозможно, если бы в 2019 году. Sony не закрыла продажи цифровых кодов у ритейлеров.

Фонд также указывает на различия между PlayStation Store и другими игровыми приложениями, такими как Microsoft Store и EGS. "Sony находится в уникальном положении, когда она может принимать решения, не обращая внимания на конкурентов, разработчиков или потребителей. Это как иметь телевизор Sony, который позволяет смотреть только фильмы и сериалы, купленные напрямую у Sony", – говорят в Massaschade & Consument.

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Фонд призывает Sony прекратить "противоправные действия" и возместить излишки. В заявлении указано, что иск составлен от лиц "трех миллионов пользователей". Первое заседание по делу должно пройти в этом году

Приведет ли судебное разбирательство к каким-то результатам, большой вопрос, однако это не первый случай, когда Sony сталкивается с судебными претензиями из-за ценовой политики в PlayStation Store. До сих пор подобные дела не увенчались успехом.

Меж тем инсайдеры заявляют, что к следующему поколению PlayStation и Xbox игры подорожают до 100 долларов. Мало того, все грядущие консоли будут продаваться без дисководов, что означает окончательный переход на цифровые копии и смерть игр на дисках.

Как УНИАН уже писал, вышедшая ранее в этом месяце стратегия Sid Meier's Civilization VII установила новый рекорд для украинского региона – 3000 грн за стандартное издание. Для сравнения, Kingdom Come: Deliverance 2 в Украине стоит почти в два раза меньше.

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