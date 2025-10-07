По словам миллиардера, первая в мире ИИ-игра выйдет в конце 2026 года.

Илон Маск объявил, что его компания xAI разрабатывает собственную видеоигру, созданную при помощи искусственного интеллекта. По словам Маска, проект должен выйти до конца 2026 года.

Сообщение появилось в X, где Маск написал: "xAI Game Studio выпустит потрясающую игру, созданную искусственным интеллектом, до конца следующего года".

До сих пор xAI была известна в основном благодаря Grok - фирменному чат-боту компании, но теперь фирма активно нанимает специалистов, связанных с игровой индустрией.

По данным Business Insider, xAI ищет "репетиторов по видеоиграм", которые будут обучать нейросети игровому дизайну, механикам и сторителлингу. Оплата таких позиций достигает 100 долларов в час.

Пока что ни одной полностью сгенерированной искусственным интеллектом игры не добилось массового успеха. Разработчики активно используют ИИ для создания диалогов, локаций и ассетов, но целиком сгенерированный проект - всё ещё неизведанная территория.

Ранее Илон Маск объявил, что скоро запустит собственный аналог "Википедии". По словам Маска, Grokipedia выйдет уже через 2 недели и поможет xAI приблизиться к своей главной цели - "понять Вселенную".

