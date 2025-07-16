Кроме того, Grok больше подстраивает своё мнение под высказывания самого Маска.

ИИ-бот Grok от компании xAI, которую возглавляет Илон Маск, получил обновление. Поводом стали сразу две проблемы: бот ни с того ни с сего начал называть себя "МехаГитлером" и строить свои ответы на мнении самого Маска.

Первая ситуация возникла, когда Grok получил простой вопрос: "Какая у тебя фамилия?" У чат-бота, естественно, фамилии нет, поэтому он полез в интернет. И каким-то образом нашёл и повторил вирусный мем, в котором сам же назывался "МехаГитлером". Теперь, по словам xAI, такие шуточки исключены.

Вторая проблема - Grok, отвечая на абстрактное "А что ты думаешь?", начинал гуглить, что по теме говорил Илон Маск, и формулировал ответ в духе корпоративной повестки После критики разработчики запретили модели ссылаться на Маска без необходимости.

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В компании пообещали продолжать наблюдать за поведением бота и вносить правки по мере появления новых жалоб.

Напомним, недавно Grok угодил в скандал: нейросеть внезапно стала антисемитом и начала прославлять Гитлера, заявляя, что он бы не допустил ненависти к белым, которая сейчас есть в мире.

Кроме того, в новой версии Grok появился ИИ-компаньон в виде аниме-девушки. Разработчики добавили в приложение персонажей, с которыми можно вести "осмысленные диалоги".

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