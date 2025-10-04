Obsidian временно прекратила продажу 5 своих проектов.

Разработчики игрового движка Unity выпустили экстренный патч, устраняющий критическую уязвимость, которая незаметно присутствовала в движке почти 8 лет. Проблема затрагивала все проекты, созданные на Unity 2017.1 и новее, независимо от платформы.

Уязвимость позволяла злоумышленникам внедрять вредоносные файлы и выполнять произвольный код с правами приложения. По шкале CVSS её опасность оценили на 8.4 из 10.

Unity подчеркнула, что на момент выхода патча не зафиксировано реальных случаев взлома, однако разработчиков призвали немедленно установить обновление через Unity Hub и заново перекомпилировать свои проекты.

Valve обновила клиент Steam, чтобы защитить пользователей от возможных атак, Microsoft выпустила обновление для Defender, а Google усилила защитные меры для Android.

Тем временем Obsidian Entertainment временно сняла с продажи несколько своих игр: Pillars of Eternity, Deadfire, Pentiment и специальные издания Grounded 2 и Avowed. Последние, хоть и созданы на Unreal Engine 5, содержали артбуки, сделанные на Unity, что и стало причиной их временного исчезновения.

