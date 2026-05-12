Экс-жена покойного ведущего-воина Нелипы рассказала, кем работает их дочь за границей

Сегодня, 12 мая, первая годовщина смерти Максима.

Известный телеведущий-воин Максим Нелипа погиб на фронте 12 мая 2025 года. Спустя год после трагедии его бывшая жена и дети до сих пор не могут поверить в тяжелую утрату, однако пытаются жить дальше.

На днях бывшая жена покойной знаменитости Тамара Нелипа отметила, что они с детьми находятся сейчас в Израиле. Их 16-летняя дочь Мария уже начала работать в местной кофейне.

"Подрабатывает после уроков – работает бариста недалеко от дома. Делает невероятно вкусный кофе. Год назад мы подписали контракт с модельным агентством. И это случилось буквально в те дни, когда не стало Макса. Маша колебалась: "Может, не стоит сейчас…" Но я успокаивала, говорила, что папа точно радовался бы ее успехам, гордился бы ею". Ее взяли в агентство, уже были первые съемки, будут какие-то выплаты", – отметила женщина в интервью для OBOZ.UA

Видео дня

Бывшая жена Максима Нелипы добавила, что дочь до сих пор болезненно переживает потерю отца.

"В последнее время у нас даже какая-то странная закономерность: какой бы фильм мы ни включали, там обязательно появляется тема семьи – папы, мамы, семейных отношений. И она остро на это реагирует", – подчеркнула она.

К слову, у Тамары и Максима также есть сын Артем, который сейчас служит в армии Израиля.

Напомним, ранее бывшая жена Максима Нелипы ответила, почему с детьми не приехала на его похороны.

Вас также могут заинтересовать новости: