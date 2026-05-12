Доллар продолжает дорожать: курс валют в банках и обменниках

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 12 мая, вырос на 8 копеек и составляет 44,19 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 9 копеек и составляет 52,08 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,45 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,78 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,85 грн/евро, а курс продажи – 51,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 12 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 10 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,72 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 12 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в ближайшее время наличный доллар будет торговаться в пределах 43,75-44,25 грн, а евро – 51,50-52,25 грн. На валютном рынке неделя останется спокойной из-за отсутствия значительных рыночных триггеров и нахождения экономики в фазе сезонного затишья, когда спрос на валюту умеренный.

