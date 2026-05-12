В жизни трех знаков Зодиака вот-вот начнется 'белая полоса': кому повезет

С 12 мая 2026 года для трех знаков Зодиака начинается более благоприятный этап. Прямое движение Лилит приносит мощную и необузданную энергию, которая подталкивает к смелым решениям и помогает действовать увереннее, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Речь не о полном бесстрашии, а скорее о внутренней решимости не отступать перед обстоятельствами. Появляется желание заявить о себе, отстоять собственные интересы и направить жизнь в сторону успеха.

Во вторник представители этих знаков смогут увидеть новые возможности и вовремя воспользоваться ими. Главное – не медлить и не откладывать важные шаги. Именно вера в себя и готовность действовать способны привести к ощущению настоящего везения.

Лев

Даже уверенные в себе Львы иногда забывают, насколько они сильны и талантливы. Этот день станет для вас своеобразным напоминанием о собственной ценности и уникальности.

Энергия Лилит во вторник добавит вам уверенности и внутренней смелости. Вы не захотите оставаться в тени и будете готовы заявить о себе. Наступает момент, когда хочется занять достойное место и перестать подстраиваться под чужие ожидания.

Вы начинаете двигаться навстречу своей удаче, потому что действительно чувствуете, что заслуживаете большего. Как только решитесь жить по собственным правилам, в вашей жизни начнут открываться новые возможности и приходить изобилие.

Телец

Вы сумели выстроить свою жизнь так, чтобы быть готовыми к важным шансам, и именно сейчас это сыграет вам на руку, Телец. Во время прямого движения Лилит вы сохраните спокойствие, оптимизм и правильный настрой.

Ваш удачный период начинается именно сейчас, потому что вы не намерены упускать перспективные возможности. Вы внимательно следите за происходящим и готовы вовремя действовать.

Во вторник ваша мудрость и способность быстро реагировать помогут оказаться в нужное время в нужном месте. Смелость и уверенность позволят вам воспользоваться шансом, который может изменить многое.

Скорпион

Во время этого астрологического периода Лилит принесет вам энергию перемен и внутренней трансформации. Вы давно ощущали потребность что-то изменить, и теперь наступает подходящий момент для решительных действий.

Вы прекрасно понимаете, чего хотите, и готовы открыто заявить о своих намерениях. Компромиссы больше не устраивают вас, а желание двигаться вперед становится сильнее любых сомнений.

Во вторник вы сумеете оставить позади то, что долго мешало двигаться дальше. Позитивный настрой и уверенность в себе помогут разрушить барьеры между вами и долгожданной удачей. Теперь многое окажется в ваших руках.

