Эти 3 хобби чаще всего выбирают люди с высоким IQ

Психологи годами исследуют, почему одни люди отдают предпочтение интеллектуальным занятиям, а другие – пассивному отдыху. Согласно исследованиям, люди с высокими когнитивными способностями значительно чаще выбирают хобби, которые тренируют память, концентрацию и креативность, пишет RMF.
Специалисты отмечают: сами по себе хобби не делают человека гением, но могут поддерживать активность мозга и способствовать развитию мышления.
Какие хобби чаще всего выбирают люди с высоким IQ
Одним из самых распространенных увлечений называют игру на музыкальных инструментах. Такое занятие одновременно развивает память, координацию и внимательность. Обучение игре на инструменте – это вызов, требующий терпения и последовательности.
Еще одним популярным хобби является чтение книг. Регулярное чтение, даже художественной литературы, помогает мозгу получать новые стимулы, развивает воображение и улучшает способность концентрироваться.
Также среди интеллектуально активных людей очень популярны судоку и логические головоломки. Они тренируют оперативную память, аналитическое мышление и способность распознавать закономерности.
Не только книги и музыка
Психологи также обращают внимание на другие занятия, которые часто нравятся людям с высоким уровнем интеллекта.
Среди них:
- шахматы;
- кроссворды и скреббл;
- программирование;
- стратегические настольные игры;
- изучение иностранных языков.
Все эти виды деятельности требуют концентрации, планирования и умения быстро принимать решения.
Что такое "типичная интеллектуальная вовлеченность"
В исследованиях часто используется понятие TIE – Typical Intellectual Engagement. Оно описывает естественный интерес человека к сложным задачам и желание заниматься деятельностью, требующей мышления.
Люди с высоким уровнем TIE чаще читают, решают логические задачи, интересуются наукой или творчеством.
Эксперты отмечают, что на работу мозга влияют не только интеллектуальные хобби. Положительный эффект также оказывают:
- регулярная физическая активность;
- медитация и дыхательные упражнения;
- творчество;
- волонтерство;
- обучение новым навыкам.
Любая деятельность, требующая самоотдачи, концентрации и изучения нового, может положительно влиять на работу мозга, отмечают психологи.