Эти 3 хобби чаще всего выбирают люди с высоким IQ

Психологи назвали три хобби, которые чаще всего выбирают люди с высоким IQ – они тренируют память, концентрацию и мышление.

Психологи годами исследуют, почему одни люди отдают предпочтение интеллектуальным занятиям, а другие – пассивному отдыху. Согласно исследованиям, люди с высокими когнитивными способностями значительно чаще выбирают хобби, которые тренируют память, концентрацию и креативность, пишет RMF.

Специалисты отмечают: сами по себе хобби не делают человека гением, но могут поддерживать активность мозга и способствовать развитию мышления.

Какие хобби чаще всего выбирают люди с высоким IQ

Одним из самых распространенных увлечений называют игру на музыкальных инструментах. Такое занятие одновременно развивает память, координацию и внимательность. Обучение игре на инструменте – это вызов, требующий терпения и последовательности.

Видео дня

Еще одним популярным хобби является чтение книг. Регулярное чтение, даже художественной литературы, помогает мозгу получать новые стимулы, развивает воображение и улучшает способность концентрироваться.

Также среди интеллектуально активных людей очень популярны судоку и логические головоломки. Они тренируют оперативную память, аналитическое мышление и способность распознавать закономерности.

Не только книги и музыка

Психологи также обращают внимание на другие занятия, которые часто нравятся людям с высоким уровнем интеллекта.

Среди них:

шахматы;

кроссворды и скреббл;

программирование;

стратегические настольные игры;

изучение иностранных языков.

Все эти виды деятельности требуют концентрации, планирования и умения быстро принимать решения.

Что такое "типичная интеллектуальная вовлеченность"

В исследованиях часто используется понятие TIE – Typical Intellectual Engagement. Оно описывает естественный интерес человека к сложным задачам и желание заниматься деятельностью, требующей мышления.

Люди с высоким уровнем TIE чаще читают, решают логические задачи, интересуются наукой или творчеством.

Эксперты отмечают, что на работу мозга влияют не только интеллектуальные хобби. Положительный эффект также оказывают:

регулярная физическая активность;

медитация и дыхательные упражнения;

творчество;

волонтерство;

обучение новым навыкам.

Любая деятельность, требующая самоотдачи, концентрации и изучения нового, может положительно влиять на работу мозга, отмечают психологи.

Вас также могут заинтересовать новости: