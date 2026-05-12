В 'ПриватБанке' подорожала валюта: свежий курс доллара и евро 12 мая

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 12 мая, вырос на 15 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 52,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,65 гривни, а евро – по курсу 51,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" во вторник вырос на 20 копеек и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался на прежнем уровне – 52,08 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 12 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 10 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,72 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 12 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 8 копеек и составляет 44,19 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 9 копеек и составляет 52,08 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,45 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: