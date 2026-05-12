В России при загадочных обстоятельствах скончался звезда сериала 'Моя прекрасная няня'

Умер известный российский актер Вадим Александров, ему было 87 лет. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на семью актера.

Отмечается, что Александров боролся с онкологическим заболеванием. Однако, по словам его сына, причиной смерти стала травма головы.

На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах актер получил повреждения.

Вадим Александров - что о нем известно

Вадим Александров - советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Он родился 3 мая 1939 года и за свою карьеру снялся почти в 150 проектах.

Александров снимался в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Кин-дза-дза!", "Женщина, которая поет", "Усатый Нянь". Также он известен по ролям в сериалах "Папины дочки", "Воронины" и "Моя прекрасная няня".

Актер часто исполнял характерные и эпизодические роли, благодаря которым стал узнаваемым лицом советского и российского кино. В 1994 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Вадим Александров - позиция по войне в Украине

Стоит отметить, что публичных заявлений Вадима Александрова о войне РФ против Украины в открытых источниках нет. Также не сообщалось о его участии в пропагандистских кампаниях или публичных политических высказываниях на эту тему.

