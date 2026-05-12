Элитное строительство под Киевом: еще шестерым участникам организованной группы предъявлено обвинение

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, которую вчера разоблачили в легализации добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.
Сообщается, что подозрения получили:
- Бывший вице-премьер-министр Украины.
- Бизнесмен (один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас").
- Другие лица.
По данным следствия, в течение 2021-2025 годов подозреваемые "отмыли" более 460 млн грн путем строительства коттеджного городка в с. Козин Киевской области. В частности, речь идет о строительстве на земельном участке общей площадью около 8 га четырех частных резиденций, а также вспомогательных зданий со сооружениями. Кроме того, на этой территории также планировалось строительство отдельной резиденции общего пользования
"Часть потраченных на строительство средств была получена через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену - будущему владельцу одной из резиденций. А это - почти 9 млн долл. США", - добавили в НАБУ.
Что этому предшествовало
Напомним, 11 мая стало известно, что НАБУ и САП объявили о подозрении бывшему руководителю ОП. Правоохранители официально не называли фамилии, однако из материалов дела можно понять, что речь идет об Андрее Ермаке. Отмечалось, что его подозрение квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Также стало известно, что на фоне скандала, связанного с резиденциями в Козине, владельцы пытались вывести из-под возможного ареста земельные участки и объекты незавершенного строительства. Однако ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и наложил арест на земельные участки и пять объектов незавершенного строительства.