Исследователи сделали неожиданное открытие о динозаврах, которые заботились о своих детях

Учёные полагают, что определённое поведение имеет очень древнюю историю и могло возникнуть ещё задолго до появления современных птиц.

Некоторые динозавры могли кормить своих детенышей более мягкой и питательной пищей, чем та, которую потребляли взрослые особи. Как пишет The Independent, об этом свидетельствует новое исследование ископаемых зубов, которое проливает свет на сложные формы родительской заботы у доисторических рептилий.

"Ранее ученые считали, что молодые динозавры питались более мелкой пищей: хищные виды - насекомыми, а травоядные - побегами и фруктами. Однако до сих пор оставалось неясным, насколько рацион детенышей отличался от питания взрослых", - говорится в статье со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology.

Новый анализ окаменелых зубов утиноклювого динозавра Maiasaura peeblesorum, жившего примерно 75–80 миллионов лет назад, помог выяснить, чем именно питались молодые травоядные динозавры.

Видео дня

Отмечается, что Maiasaura были крупными стадными растительноядными динозаврами, которых считают очень социальными существами. Детальный анализ износа их зубов показал, что у молодых особей преобладали следы раздавливания пищи, тогда как у взрослых - следы разрезания и пережевывания более жесткой растительности.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что взрослые Maiasaura приносили своим детенышам мягкие и богатые белком продукты, хотя сами потребляли более грубую и менее питательную пищу.

Ученые считают, что такое поведение является очень древним и могло возникнуть еще задолго до появления современных птиц. Один из авторов исследования Джон Хантер отметил:

"Наше исследование свидетельствует, что такая форма заботы о потомстве могла появиться гораздо раньше - возможно, еще в начале эволюции динозавров".

По оценкам ученых, молодые Maiasaura, вероятно, питались более питательной и низкоклетчатой пищей, в частности фруктами, тогда как взрослые ели более твердые части растений с высоким содержанием клетчатки.

Именно такой рацион, как предполагают исследователи, мог обеспечить быстрый рост динозавров в первый год жизни.

Следы на зубах взрослых Maiasaura напоминают характер износа зубов современных травоядных млекопитающих - лошадей, коров и антилоп, которые пережевывают грубую растительность. Зато следы на зубах молодых динозавров больше похожи на те, что имеют современные животные, потребляющие мягкую пищу с низким содержанием клетчатки, например тапиры.

Ученые также предполагают, что изменение рациона по мере взросления играло важную роль в развитии динозавров.

Кроме того, исследование указывает на то, что динозавры могли кормить потомство частично переваренной пищей - подобно тому, как это делают современные птицы.

Молодые особи также могли покидать гнездо, чтобы самостоятельно искать мелкую пищу и фрукты, как это сегодня делают некоторые травоядные ящерицы.

Ученые считают, что в первые недели после вылупления детеныши динозавров были в значительной степени зависимы от родителей.

"Даже среди близкородственных динозавров нам еще многое предстоит узнать об их поведении", - подчеркнул доктор Хантер.

Авторы исследования пришли к выводу, что Maiasaura, вероятно, имели стратегию размножения, схожую с современными птицами: быстрый рост молодняка обеспечивался тем, что взрослые приносили в гнездо пищу с более высоким содержанием белка, чем та, которую потребляли сами.

Новости науки

Напомним, ученые установили, что неандертальцы не только употребляли в пищу добытых животных, но и активно использовали их останки в качестве инструментов, в частности для "изготовления" молотков. Это свидетельствует о том, что неандертальцы были значительно умнее, чем считалось. В частности, исследователи изучили неандертальские стоянки в Западной Европе, в том числе необычное скопление зубов носорогов, найденное во французском Пайре. Ученые решили проверить гипотезу о том, что неандертальцы могли использовать зубы носорогов в качестве орудий труда.

Вас также могут заинтересовать новости: