Очень редкий: украинские полярники 'поймали' морского котика необычного цвета

Украинским полярникам удалось заснять морского котика, имеющего необычную кремовую окраску. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Специалисты обнародовали фото, сделанные во время экспедиционных работ в проливе Жерлаш, вблизи острова Анверс. На снимках – обычные морские котики традиционного серо-коричневого цвета и редкое животное с кремовой окраской.

Как объясняет биолог Оксана Савенко, причиной нетипичной окраски является лейкизм – одна из форм гипопигментации (то есть потери цвета) покровов. Часто это состояние, по словам исследовательницы, проявляется как почти полное или лишь частичное отсутствие пигментации кожи и шерсти. При этом у животных сохраняется нормальный цвет глаз и конечностей.

Вызвать такое отклонение могут мутации в нескольких генах.

"Лейкизм не стоит путать с другой формой гипопигментации – альбинизмом. В таком состоянии у животного не только светлые покровы, но и розовый цвет глаз из-за отсутствия пигмента в роговице и видимости кровеносных сосудов", – говорится в сообщении.

У антарктических морских котиков распространены различные формы гипопигментации, но в целом они встречаются очень редко – менее чем у 1% популяции. Такие животные в Антарктике потенциально оказываются в "группе риска".

По словам специалиста, морские котики с кремовой окраской могут быть более заметны для их добычи (рыба, криль, кальмары) и хищников – морских леопардов, косаток. Также такой цвет влияет на эффективность их охоты и показатели выживания.

Кроме того, пониженная пигментация негативно влияет на поглощение тепла кожей, однако изоляцию от холода морским котикам обеспечивает толстый слой жира.

"Животные с лейкизмом могут доживать до взрослого возраста и участвовать в размножении. Исследование случаев гипопигментации у антарктических морских котиков может дать более полное представление о генетическом разнообразии в их популяции и помочь лучше понять адаптацию этих морских млекопитающих к условиям среды", – отмечают в центре.

