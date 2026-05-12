ОАЭ тайно наносят удары по Ирану, – WSJ

ОАЭ могли тайно нанести удар по иранской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, что резко обострило конфликт и спровоцировало ответные удары Тегерана.

Объединенные Арабские Эмираты могли тайно участвовать в военных ударах по Ирану во время недавнего конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, монархия Персидского залива, которая ранее сама становилась мишенью атак Тегерана, начала действовать как активный участник боевых действий.

"Важно иметь арабскую страну Персидского залива в качестве воюющей стороны, которая непосредственно нанесла удар по Ирану", – отметила аналитик Дина Эсфандиари.

Среди операций, которые ОАЭ официально не подтверждали, называют удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван в Персидском заливе. По данным источников, атака произошла в начале апреля – примерно во время объявления о возможном прекращении огня.

В результате удара возник масштабный пожар, который, по сообщениям, надолго вывел из строя значительную часть мощностей предприятия.

Иран тогда заявил:

"Нефтеперерабатывающий завод был поражен в результате вражеской атаки".

В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по территории ОАЭ и Кувейта.

Реакция США и дипломатические последствия

По данным источников, США не возражали против участия отдельных стран Персидского залива в ударах, поскольку режим прекращения огня еще не был формально согласован. Один из источников говорит:

"Вашингтон тихо приветствовал участие ОАЭ и других стран региона, которые хотели присоединиться к борьбе".

В то же время Пентагон отказался от комментариев, а Белый дом не подтвердил и не опроверг информацию о роли ОАЭ.

"Эмираты стали более конфронтационными"

Аналитики отмечают, что после начала войны позиция ОАЭ в отношении Ирана стала значительно жестче.

"Абу-Даби не подтвердило, каковы его цели, но с первых дней войны казалось лишь вопросом времени, когда мы увидим усиление кинетического участия", – сказал эксперт Х. А. Гелльер.

Иранские атаки по ОАЭ

За время конфликта Иран, по данным источников, выпустил по территории ОАЭ более 2800 ракет и беспилотников – больше, чем по любой другой стране региона.

Эти атаки, как утверждается, нанесли значительный ущерб авиасообщению, туризму и рынку недвижимости Эмиратов.

Несмотря на меньшие масштабы армии по сравнению с США, ОАЭ располагают современными ВВС, в частности истребителями F-16 и "Миражами", а также развитой системой разведки и дозаправки в воздухе.

"Они очень сильны с точки зрения высокоточных ударов, воздушного наблюдения и логистики", – отметил в отставке генерал-лейтенант ВВС США Дэйв Дептула.

Как сообщал УНИАН, по крайней мере четыре танкера, загруженные нефтью из Объединенных Арабских Эмиратов, недавно прошли на восток через Ормузский пролив с отключенными системами слежения за местонахождением, чтобы избежать иранских атак.

По данным аналитиков Kpler, 7 апреля супертанкер Hafeet загрузил в Персидском заливе 2 миллиона баррелей нефти сорта Upper Zakum и 15 апреля вышел из Ормузского пролива. За пределами пролива груз был перегружен на танкер VLCC Olympic Luck под греческим флагом 17–18 апреля и отправлен на нефтеперерабатывающий завод в Пенгеранге в Малайзии.

