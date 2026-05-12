Ученые установили камеры для изучения волков и увидели несколько удивительное (видео)

Камеры для мониторинга волков случайно зафиксировали редкое явление – дикую пуму с тремя детенышами, что может свидетельствовать о возможном возвращении вида в регион.

В северной части американского штата Миннесота камеры наблюдения, установленные для изучения волков в рамках проекта Voyageurs Wolf Project, зафиксировали событие, которое ученые не документировали более 100 лет – дикую пуму с тремя детенышами, пишет Indian Defence Review.

Сначала исследователи искали следы хищника, который мог убить оленя с GPS-ошейником, однако вместо этого получили более четырех часов видео с семьей пум.

Руководитель проекта Томас Гейбл описал находку как уникальную:

Видео дня

"Смотреть на видеозапись было и остается сюрреалистичным. Мы никогда не ожидали увидеть четырех пум вместе в северной Миннесоте".

Редкая сцена из жизни хищников

На записях видна самка и три котенка возрастом примерно 7–9 месяцев. Они неоднократно возвращались к добыче, взаимодействовали между собой и демонстрировали типичное поведение семейной группы.

По словам исследователей, это может свидетельствовать о том, что размножение произошло непосредственно в Миннесоте – что является чрезвычайно редким явлением для региона.

Возвращение вида, который считался исчезнувшим

Пумы исторически обитали на этих территориях, однако были вытеснены и исчезли как стабильный вид. С тех пор их появления фиксировались лишь эпизодически.

По данным Департамента природных ресурсов Миннесоты, с 2004 года в штате зафиксировано около 180 подозрительных случаев появления пум. Впрочем, большинство из них могли касаться одного или нескольких мигрирующих животных.

Новые видеозаписи являются первыми убедительными доказательствами потенциального размножения вида в регионе.

Специалисты предостерегают от поспешных выводов о восстановлении популяции. Молодые пумы в природе сталкиваются с многочисленными угрозами – от волков и медведей до браконьерства и дорожного движения.

Биолог Джон Эрб отмечает:

"Факторов риска много, и уровень выживаемости котят в таких условиях остается неизвестным".

Что это означает для экосистемы

Появление пум с потомством может повлиять на баланс хищников в регионе, где доминируют волки. Исследователи предполагают, что потенциальное сосуществование возможно, но конкуренция между видами будет значительной.

Несмотря на неопределенность, ученые называют открытие важным сигналом того, что крупные хищники постепенно возвращаются в часть своего исторического ареала.

Вас также могут заинтересовать новости: