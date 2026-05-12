РФ использовала 'перемирие' для переброски войск и атак с помощью дронов на фронте, - ISW

Армия РФ не прекращала свои атаки, несмотря на объявленный "режим тишины".

Во время трехдневного "перемирия" российские захватчики использовали паузу для скрытой переброски войск и массированных ударов новыми типами дронов. Об этом сообщил Институт изучения войны.

По словам аналитиков, в последний день так называемого режима тишины (с 9 по 11 мая) бои не прекращались, однако их интенсивность немного снизилась. По информации спутниковой системы NASA FIRMS, пожары и атаки продолжались по всей линии фронта, несмотря на заявления политиков.

Украинские военные рассказали, что враг использовал объявленную паузу не для деэскалации, а для усиления своих подразделений. Пресс-секретарь украинской бригады на Лиманском направлении заявил, что россияне подтягивали резервы, накапливали личный состав и продолжали применять FPV-дроны и артиллерию.

Также бойцы ВСУ обратили внимание на увеличение применения беспилотников "Блискавка". Они отметили, что во время "перемирия" Россия усилила атаки этими дронами по сравнению с предыдущими днями.

Бойцы предположили, что оккупанты могли заранее накопить эти дроны, чтобы использовать период "перемирия" для скрытого давления на поле боя.

Аналитики добавили, что армия РФ продолжает попытки прорыва к украинским позициям на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении.

В то же время спикер Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 11 мая сообщил, что украинские защитники отбили попытки врага вновь войти в Купянск через Голубовку.

Однако захватчики до сих пор пытаются прорваться в Куриловку через Песчаное и сократить украинский плацдарм на восточном берегу Оскола.

Трегубов сказал, что работа БпЛА с обеих сторон значительно затрудняет логистику как российских, так и украинских сил в этом районе.

В свою очередь, 11 мая россияне продолжали ограниченные наступательные действия в районе Доброполья.

Украинские бойцы рассказали, что оккупанты не прекращали наземные атаки, артиллерийские обстрелы, работу беспилотников и разведку на протяжении всего периода режима тишины с 9 по 11 мая.

Также армия РФ сохраняла ограниченную наземную активность на Новопавловском и Александровском направлениях, несмотря на заявленное прекращение огня по случаю 9 мая.

Ранее военнослужащий с позывным "Фоп" рассказал, что "зеленка" затруднила обнаружение врага на фронте. Он отметил, что раньше российские подразделения удавалось обнаруживать заранее и наносить удары с помощью беспилотников еще до сближения с украинскими позициями.

"А теперь появилась листва на деревьях, и мы видим их уже непосредственно, когда они вступают с нами в стрелковый бой. С появлением "зеленки" стало сложнее", - объяснил военный.

В то же время офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк рассказал о реальной ситуации на фронте. По его словам, оккупанты меняют тактику и все активнее используют другие инструменты воздействия на украинских бойцов.

"Сказать, что на нашем направлении наступательные темпы россиян снизились, было бы не совсем правильно, поскольку россияне постоянно меняют тактику, постоянно подтягивают новые ресурсы", - добавил Черняк.

