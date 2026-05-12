Солнечные панели стали сбивать птиц с маршрута: в чем причина

У пернатых есть поляризационное зрение, которое, согласно исследованиям, играет против них.

Гигантские солнечные электростанции стали ловушкой для птиц, которые путают блестящие панели с настоящей водой, пишет BGR со ссылкой на свежие научные исследования.

Это явление, известное как "эффект озера", не только травмирует животных, но и полностью разрушает их навигационные маршруты во время перелетов. Гладкие, темные и плоские поверхности панелей выглядят для птиц как зеркальная гладь водоема.

"Многие животные, включая птиц, обладают поляризационным зрением, что фактически означает, что они могут получать информацию из света и использовать ее для навигации", – говорится в материале.

Эффект озера действует коварно, птицы не только разбиваются о панели или получают ожоги от сконцентрированного тепла, но и теряют ориентацию в пространстве. Как отмечается в исследовании, свет от панелей действует на мигрирующих птиц как "сломанный компас".

Эти выводы подтверждаются и другими данными. Подобный отчет обнародовала Калифорнийская энергетическая комиссия, где отмечается, что солнечные панели поляризуют свет подобно воде.

Доказательством этой гипотезы является также большое количество водоплавающих птиц, которых находят вблизи "солнечных ферм" посреди засушливых территорий.

Несмотря на то, что преимущества чистой энергии в борьбе с изменением климата перевешивают недостатки, ученые призывают модернизировать станции.

Среди предложенных решений:

нанесение специальных антиотражающих покрытий;

изменение дизайна ограждений, в которых часто застревают животные;

даже радикальная приостановка работы объектов во время пиковых периодов миграции.

Один из крупнейших проектов в Европе

Ранее УНИАН писал о крупнейшей солнечной электростанции в Европе, которая обеспечивает энергией два миллиона человек. Несмотря на ее название, технически объект расположен в азиатской части Турции – в провинции Конья. Комплекс состоит из примерно 3,5 миллиона солнечных панелей и занимает территорию около 20 миллионов квадратных метров, что эквивалентно размеру 2600 футбольных полей.

