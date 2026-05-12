Очень тяжелый год: правительство РФ снизило прогноз роста экономики в три раза

В этом году в России продолжится спад инвестиций, а инфляция останется достаточно высокой.

Российское правительство надеется избежать экономического спада, но о быстром росте не мечтает – прогноз роста ВВП на 2026 год был снижен в три раза, пишет The Moscow Times.

"Мы ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП +0,4%", – анонсировал обновленный прогноз российского правительства вице-премьер Александр Новак, тогда как предыдущий прогноз предполагал рост ВВП на 1,3%.

Такие скромные ожидания оказались неожиданными, пишет издание. В первом квартале ВВП сократился на 0,3%, и Владимир Путин потребовал от правительства и центробанка ускорить рост экономики.

В прогноз, по словам Новака, заложены "консервативные" условия. В частности, средняя цена российской нефти 59 долларов за баррель в этом году и всего 50 долларов – в следующие три года. Это меньше, чем даже у всегда осторожного Центробанка, который в апреле повысил прогноз до 65 долларов за баррель в этом году и до 55 долларов за баррель в 2027–2028 годах.

Скромные ожидания относительно цен на нефть помогут ограничить расходы бюджета, следует из объяснения Новака: его приходится балансировать, когда доходы падают (в основном из-за крепкого рубля и низких цен на нефть), а потребности в расходах, в том числе на войну, растут. Низкая цена в прогнозе означает меньшие базовые нефтегазовые доходы, а дополнительные, если они будут, пойдут в Фонд национального благосостояния РФ.

Такой прогноз предполагает очень тяжелый для экономики год. В этом году в России продолжится спад инвестиций, инфляция останется достаточно высокой (5,2%), рост доходов россиян замедлится до 1,6% после 7,7% в прошлом году, а потребительской активности – до 1,2% после 4% в 2025 году. Безработица вырастет до 2,3–2,4%.

Ожидается, что в дальнейшем экономика адаптируется, российский ЦБ снизит ключевую ставку, и рост ВВП составит 1,4% в следующем году с увеличением до 2,4% в 2029 году.

Экономические проблемы России – последние новости

Дефицит федерального бюджета России снова вырос, в полтора раза превысив годовой план. Дыра в бюджете за январь-апрель составила 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, что почти на 3 триллиона рублей выше уровня прошлого года. Годовой план предусматривает дефицит в 3,79 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.

Федеральная антимонопольная служба РФ запретила аналитикам прогнозировать рост цен на товары, заявив, что такие прогнозы "могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей".

