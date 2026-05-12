В Киеве резко похолодает до +14° и начнутся дожди (график)

В ближайшие дни погода в Киеве испортится: в столицу придут дожди, грозы и похолодание. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"12–16 мая в Киевской области и в г. Киеве снова ожидается нестабильная погода, обильная дождями различной интенсивности – от небольших, местами до значительных, кое-где с грозами и шквалами, но о майских дождях не зря говорят, что лишними они не бывают и всегда только радуют", – говорят синоптики.

По их данным, больше всего дождя в столице ожидается днем 13 мая.

Облаков будет много, а также в столицу будет поступать холодный воздух с северо-запада. Из-за этого в Киеве ночью будет +9°...+12°, днем +14°...+17°, а 12 и 16 мая +20°...+22°.

По Киевской области преобладает температура ночью +6°...+13°, днем +12°...+18°. Самые теплые дни ожидаются 12 и 16 мая, когда температура достигнет +18°...+23°.

12 мая в ряде регионов Украины ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, на Правобережье прогнозируются грозы и порывы ветра до 15–20 м/с. Сильные осадки также накроют Закарпатье и Карпаты. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.

