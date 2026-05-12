Сын актера Богдана Бенюка пополнил ряды ВСУ

29-летний сын известного украинского актера Богдана Бенюка пополнил ряды ВСУ.

Эту новость раскрыл актер Сергей Калантай в новом интервью журналистке Алине Доротюк и выразил свое восхищение коллеге за достойное воспитание сына.

"Я сижу в гримерке с Бенюком Богданом Михайловичем и недавно узнал, что его младший сын ушел служить. Его два зятя служат, и сын ушел служить. Это поступок. Я хочу снять шляпу и сказать, что он воспитал правильных людей", - подчеркнул звезда фильма "Камень, ножницы, бумага".

Больше подробностей Сергей не раскрыл. Однако известно, что до своей мобилизации Богдан-Гордий Бенюк учился в аспирантуре и защитил квалификационную работу. Также он занимался дубляжом и хотел работать в сфере продюсирования. Где сейчас он служит – пока неизвестно.

