Блогеры сравнили цены на продукты в Китае и Украине: где дешевле (видео)

Некоторые продукты в китайских супермаркетах в разы дешевле, чем в Украине.

Цены на продукты в Украине растут на глазах под влиянием ряда факторов. Порой кажется, что дороже уже некуда.

Блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и Китая. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Instagram 9 мая пользователем nebobyk.

Сколько стоят продукты в Италии и Украине:

яйца 10 шт: в Китае – 55 гривень, в Украине – 82 грн;

хлеб тостовый: в Китае – в среднем 85 грн, в Украине – 30 грн;

куриное филе 1 кг: в Китае – 100 грн, а Украине – 270 грн;

молоко 1 л: в Ккитае – 50 грн, в Украине – в среднем 50 грн;

помидоры 1 кг: в Китае – 45 грн, ва Украине – 240 грн;

огурцы 1 кг: в Китае – 15 грн, в Украине – 144 грн.

Автор видео отметил, что тостовый хлеб в Китае невкусный, как вата, и напичкан консервантами, а ассортимент коровьего молока сводится к минимуму. Из интересных фактов – яйца продают не поштучно, а на вес.

В то же время в комментариях пользователь lucky_anastasiiaiv отметила, что в Китае вкусный французский багет, а молоко продают по 9-12-15 юаней за литр (58-78-97 грн/л), и есть выбор.

"Часто покупают упаковки (молока, - УНИАН) по 12 шт. по 200 мл. Сейчас больше. Овощи и мясо дешевле. У них (в Китае, - УНИАН) более дорогие крылышки и ножки, чем филе", - отметила девушка.

Стоит отметить, что по информации сайта layboard, средняя зарплата в Китае по состоянию на май 2026 года составляет примерно 800 долларов или 34 168 гривень. Оплата труда в Поднебесной во многом зависит от провинции и занимаемой должности. В Украине же средняя заработная плата составляет около 28 000–30 000 грн.

В Украине за прошедшую неделю продолжили снижаться цены на огурцы и помидоры. При этом белокочанная капуста, напротив, дорожает.

Отмечается, что из-за войны президента США Дональда Трампа против Ирана в Украине еще вырастут цены на продукты. Так, до конца года существенно подорожают хлеб и некоторые виды мяса, овощи борщевого набора подскочат вдвое, а некоторые фрукты могут стать дефицитными.

