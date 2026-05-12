Ненастье идет в Украину: синоптики объявили I уровень опасности (карта)

Укргидрометцентр прогнозирует на сегодня дожди, грозы и сильный ветер.

12 мая часть Украины накроет непогода с дождями и сильным ветром. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"На Правобережье грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Также в Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные дожди.

Видео дня

Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Погода 12 мая

Во вторник в Украине будет облачно с прояснениями. В Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные дожди. Днем на Правобережье ожидаются умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура днем в большинстве областей будет в пределах +18°...+23°, а на крайнем западе страны похолодает до +12°...+17°.

12 мая в Украине еще сохранится теплая погода – днем ожидается +19…+24 °C. Дожди и грозы прогнозируют в западных областях, а также местами в Киевской, Житомирской, Одесской, Харьковской и Луганской областях. В Киеве возможны осадки и гроза при температуре около +20 °C.

Уже 13 мая почти по всей стране, кроме востока, резко похолодает – температура снизится до +11…+14 °C. Синоптик Наталья Диденко советует подготовить более теплую одежду.

Вас также могут заинтересовать новости: