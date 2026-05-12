Ненастье идет в Украину: синоптики объявили I уровень опасности (карта)

12 мая часть Украины накроет непогода с дождями и сильным ветром. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"На Правобережье грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – прогнозируют синоптики.
Также в Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные дожди.
Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Погода 12 мая
Во вторник в Украине будет облачно с прояснениями. В Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные дожди. Днем на Правобережье ожидаются умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Температура днем в большинстве областей будет в пределах +18°...+23°, а на крайнем западе страны похолодает до +12°...+17°.
Похолодание в Украине
12 мая в Украине еще сохранится теплая погода – днем ожидается +19…+24 °C. Дожди и грозы прогнозируют в западных областях, а также местами в Киевской, Житомирской, Одесской, Харьковской и Луганской областях. В Киеве возможны осадки и гроза при температуре около +20 °C.
Уже 13 мая почти по всей стране, кроме востока, резко похолодает – температура снизится до +11…+14 °C. Синоптик Наталья Диденко советует подготовить более теплую одежду.