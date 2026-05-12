Полезно ли пить кофе натощак: что показывают исследования

Ежедневное употребление кофе может улучшить ваше здоровье.

Для многих людей чашка кофе - это первое, к чему они тянутся утром, еще до завтрака. Однако возникает вопрос, полезно ли это вообще, пишет Eat This, Not That!

"Кофе обычно отождествляют с кофеином, но на самом деле он состоит из различных химических веществ, и его польза зависит от нескольких факторов!" - говорит доктор медицины Брунильда Назарио, главный редактор по медицинским вопросам в WebMD.

Состав и химические вещества в кофе различаются

Видео дня

Состав вашего кофе зависит от происхождения зерен, а также от того, как вы их завариваете.

"Но самый активный ингредиент - это то, что дает нам столь необходимый утренний заряд энергии! Это кофеин. Он стимулирует мозг. Это идеальный способ проснуться и зарядиться энергией на весь день, и именно это исследуется больше всего. Кофеин также влияет на другие органы", - объясняет Назарио.

Есть польза для здоровья

По словам врача, ежедневное употребление кофе может улучшить ваше здоровье.

"Несколько исследований показали, что употребление кофе может снизить риск развития определенных заболеваний, таких как диабет, сердечные заболевания, болезнь Паркинсона и, возможно, жировая дистрофия печени, по сравнению с теми, кто не пьет кофе", - добавляет она.

Однако могут возникнуть побочные эффекты

Назарио говорит, что если вы любите чашечку вкусного нефильтрованного кофе, например, турецкого, стоит знать, что эти напитки содержат соединения, которые могут повысить уровень вредного холестерина.

"Поскольку нам еще многое предстоит узнать о связи между употреблением кофе и этими полезными для здоровья эффектами, пока рано рекомендовать кофе как средство для улучшения здоровья", - подчеркнула врач.

Вот что происходит, если пить кофе натощак

"Что касается кофеина, то все зависит от того, сколько вы его употребляете. Обычно употребление менее 1-2 чашек в день вполне приемлемо и не должно вызывать никаких проблем. Но кофеин быстро и полностью всасывается желудком, и если вы пьете его натощак, вы можете ощущать его действие сильнее. У некоторых людей могут возникнуть побочные эффекты, такие как учащенное сердцебиение, дрожь, головная боль, дискомфорт в желудке или тошнота", - объяснила Назарио.

По ее словам, нужно наслаждаться кофе, но в то же время прислушиваться к своему организму.

"Существуют также прекрасные альтернативы кофе, которые содержат меньше кофеина, но все равно могут дать вам тот заряд энергии, которого вы стремитесь. Попробуйте черный чай, зеленый чай, мате или матчу. Каждый из них имеет свои уникальные вкусы и преимущества", - заверила врач.

Другие советы по здоровью

Ранее специалисты рассказали, какой вид спорта лучше всего укрепляет ваше сердце. По их словам, речь идет о плавании, которое не только улучшает выносливость, но и способствует кровообращению, при этом нагрузка на тело значительно меньше, чем во многих других видах спорта.

Также ученые сообщили, что 30 минут прогулки могут значительно улучшить настроение. Как оказалось, регулярные прогулки на свежем воздухе могут уменьшить усталость на 21% и усилить чувство удовлетворения от достигнутого.

Вас также могут заинтересовать новости: