Украина привлекает ИИ в войну вместе с одной из крупнейших оборонных компаний мира, – Федоров

Зеленский также встретился с представителем Palantir.

Украина внедрит искусственный интеллект в войну совместно с Palantir – одной из крупнейших defence tech-компаний мира. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

"Встретился с CEO Palantir Technologies Алексом Карпом. Символично, что Алекс стал одним из первых CEO крупных западных tech-компаний, кто лично приехал в Киев после начала полномасштабного вторжения – в июне 2022 года – и поддержал Украину. С тех пор мы активно сотрудничаем", – отметил он.

Федоров описал результаты этого сотрудничества. В частности, они разработали систему детального анализа воздушных атак, внедрили AI-решения для работы с большими объемами разведывательных данных и интегрировали технологии в планирование deep strike-операций.

"Отдельное направление – Brave1 Dataroom, созданный совместно с Palantir. Это платформа, где разработчики получают доступ к реальным данным с поля боя для обучения AI-моделей. Уже более 100 компаний тренируют 80+ моделей для обнаружения и перехвата воздушных целей в сложных условиях", – отметил министр.

По его словам, во время встречи команде Palantir продемонстрировали, как Украина защищает небо, сдерживает врага на фронте и наносит удар по российской экономике.

"Сегодня технологии, ИИ, анализ данных и математика войны напрямую влияют на результат на поле боя. Наша цель – укреплять партнерство с Palantir в области ИИ-решений и defence tech-проектов, которые дают Украине технологическое преимущество. Palantir – одна из ведущих мировых компаний в сфере анализа данных и ИИ-решений для обороны и безопасности. Входит в топ-10 технологических компаний США с капитализацией $330 миллиардов. Ее технологии используют армии, правительства и спецслужбы стран НАТО и США для работы с разведданными, планирования операций и управления на поле боя", – подчеркнул Федоров.

В то же время президент Владимир Зеленский рассказал о хорошей встрече с CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.

Он отметил, что таким образом мы развиваем сотрудничество с американским оборонным сектором.

"Palantir – компания глобальная, известная, с высоким потенциалом, и точно есть сферы, где мы можем быть полезны друг другу, укрепить защиту Украины, Америки и наших партнеров. Обсудили направления технологического развития как в контексте боевых действий, так и гражданских нужд. Договорились, что наши команды будут на связи", – добавил украинский лидер.

Как сообщал УНИАН, накануне Федоров заявил, что Силы обороны на сегодняшний день уже имеют ракеты, которые по характеристикам схожи с немецкими Taurus. По его словам, Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения, но на самом деле сегодня мы уже получаем определенную независимость в этом направлении. В частности, Федоров напомнил об ударах по России на расстояние 1500 км.

