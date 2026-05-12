'Золота Дзиґа-2026': объявлен список номинантов кинопремии

Национальная X кинопремия "Золота Дзиґа" объявила полный список претендентов на получение награды. К слову, в премии участвуют 65 работ.
Кстати, в этом году победителей будут определять в 21 номинации. Лидером по количеству номинаций стал фильм "Ты – Космос" режиссера Павла Острикова. Члены Украинской Киноакадемии начнут свое голосование уже в ближайшие дни, а именно 14 мая.
Интересно, что кроме привычных категорий, будет также награда "Открытие года" и вручена премия за вклад в развитие украинского кинематографа.
Полный перечень фильмов-претендентов на кинопремию "Золота Дзиґа"
Лучший фильм
- "2000 метрів до Андріївки"
- "Війна очима тварин"
- "Медовий місяць"
- "Пісні землі, що повільно горить"
- "Сірі бджоли"
- "Ти – Космос".
Лучший документальный фильм
- "2000 метрів до Андріївки"
- "Куба і Аляска"
- "Пісні землі, що повільно горить".
Лучший короткометражный документальный фильм
- "How I Spent My Summer Holidays?"
- "В очікуванні"
- "Через 769 км, Нью-Йорк".
Лучший игровой сериал
- "Обмежено придатні"
- "Тиха Нава"
- "Ховаючи колишню".
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Життя починається"
- "Кохання з хвостом"
- "Недоступні"
- "Пасхальний день"
- "Татова подряпинка".
Лучший анимационый фильм
- "Моя бабуся – парашутистка"
- "Моя шафа"
- "Подорож очима тих, хто врятувався і хоче змінити світ".
Лучшая режиссерская работа
- Дмитрий Мойсеев, "Сірі бджоли"
- Павел Остриков, "Ти – Космос"
- Мстислав Чернов, "2000 метрів до Андріївки".
Лучшая женская роль
- Марина Кошкина, "Війна очима тварин"
- Ира Нирша, "Медовий місяць"
- Ада Роговцева, "Ну, мам"
Лучшая женская роль второго плана
- Ирма Витовская, "Малевич"
- Марина Кошкина, "Малевич"
- Ольга Мартинишин, "Війна очима тварин".
Лучшая мужская роль
- Виктор Жданов, "Сірі бджоли"
- Владимир Кравчук, "Ти – Космос"
- Роман Луцкий, "Медовий місяць".
Лучшая мужская роль второго плана
- Алексей Горбунов, "Малевич"
- Василий Кухарский, "Киснева станція"
- Владимир Ямненко, "Сірі бджоли".
