'Золота Дзиґа-2026': объявлен список номинантов кинопремии

Национальная X кинопремия "Золота Дзиґа" объявила полный список претендентов на получение награды. К слову, в премии участвуют 65 работ.

Кстати, в этом году победителей будут определять в 21 номинации. Лидером по количеству номинаций стал фильм "Ты – Космос" режиссера Павла Острикова. Члены Украинской Киноакадемии начнут свое голосование уже в ближайшие дни, а именно 14 мая.

Интересно, что кроме привычных категорий, будет также награда "Открытие года" и вручена премия за вклад в развитие украинского кинематографа.

Полный перечень фильмов-претендентов на кинопремию "Золота Дзиґа"

Лучший фильм

  • "2000 метрів до Андріївки" 
  • "Війна очима тварин" 
  • "Медовий місяць" 
  • "Пісні землі, що повільно горить"
  • "Сірі бджоли" 
  • "Ти – Космос".

Лучший документальный фильм

  • "2000 метрів до Андріївки" 
  • "Куба і Аляска" 
  • "Пісні землі, що повільно горить".

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "How I Spent My Summer Holidays?"
  • "В очікуванні"
  • "Через 769 км, Нью-Йорк".

Лучший игровой сериал

  • "Обмежено придатні"
  • "Тиха Нава"
  • "Ховаючи колишню".

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Життя починається"
  • "Кохання з хвостом"
  • "Недоступні"
  • "Пасхальний день"
  • "Татова подряпинка".

Лучший анимационый фильм

  • "Моя бабуся – парашутистка"
  • "Моя шафа"
  • "Подорож очима тих, хто врятувався і хоче змінити світ".

Лучшая режиссерская работа

  • Дмитрий Мойсеев, "Сірі бджоли"
  • Павел Остриков, "Ти – Космос"
  • Мстислав Чернов, "2000 метрів до Андріївки".

Лучшая женская роль 

  • Марина Кошкина, "Війна очима тварин"
  • Ира Нирша, "Медовий місяць"
  • Ада Роговцева, "Ну, мам"

Лучшая женская роль второго плана

  • Ирма Витовская, "Малевич"
  • Марина Кошкина, "Малевич"
  • Ольга Мартинишин, "Війна очима тварин".

Лучшая мужская роль

  • Виктор Жданов, "Сірі бджоли"
  • Владимир Кравчук, "Ти – Космос"
  • Роман Луцкий, "Медовий місяць".

Лучшая мужская роль второго плана

  • Алексей Горбунов, "Малевич"
  • Василий Кухарский, "Киснева станція"
  • Владимир Ямненко, "Сірі бджоли".

