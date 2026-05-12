'Золота Дзиґа-2026': объявлен список номинантов кинопремии

Национальная X кинопремия "Золота Дзиґа" объявила полный список претендентов на получение награды. К слову, в премии участвуют 65 работ.

Кстати, в этом году победителей будут определять в 21 номинации. Лидером по количеству номинаций стал фильм "Ты – Космос" режиссера Павла Острикова. Члены Украинской Киноакадемии начнут свое голосование уже в ближайшие дни, а именно 14 мая.

Интересно, что кроме привычных категорий, будет также награда "Открытие года" и вручена премия за вклад в развитие украинского кинематографа.

Полный перечень фильмов-претендентов на кинопремию "Золота Дзиґа"

Лучший фильм

"2000 метрів до Андріївки"

"Війна очима тварин"

"Медовий місяць"

"Пісні землі, що повільно горить"

"Сірі бджоли"

"Ти – Космос".

Лучший документальный фильм

"2000 метрів до Андріївки"

"Куба і Аляска"

"Пісні землі, що повільно горить".

Лучший короткометражный документальный фильм

"How I Spent My Summer Holidays?"

"В очікуванні"

"Через 769 км, Нью-Йорк".

Лучший игровой сериал

"Обмежено придатні"

"Тиха Нава"

"Ховаючи колишню".

Лучший короткометражный игровой фильм

"Життя починається"

"Кохання з хвостом"

"Недоступні"

"Пасхальний день"

"Татова подряпинка".

Лучший анимационый фильм

"Моя бабуся – парашутистка"

"Моя шафа"

"Подорож очима тих, хто врятувався і хоче змінити світ".

Лучшая режиссерская работа

Дмитрий Мойсеев, "Сірі бджоли"

Павел Остриков, "Ти – Космос"

Мстислав Чернов, "2000 метрів до Андріївки".

Лучшая женская роль

Марина Кошкина, "Війна очима тварин"

Ира Нирша, "Медовий місяць"

Ада Роговцева, "Ну, мам"

Лучшая женская роль второго плана

Ирма Витовская, "Малевич"

Марина Кошкина, "Малевич"

Ольга Мартинишин, "Війна очима тварин".

Лучшая мужская роль

Виктор Жданов, "Сірі бджоли"

Владимир Кравчук, "Ти – Космос"

Роман Луцкий, "Медовий місяць".

Лучшая мужская роль второго плана

Алексей Горбунов, "Малевич"

Василий Кухарский, "Киснева станція"

Владимир Ямненко, "Сірі бджоли".

