Еще есть время полюбоваться: в Долине нарциссов на Закарпатье пик цветения (фоторепортаж)

Хотя первые цветы в заповедной зоне "Долина нарциссов" в урочище Киреши недалеко от города Хуст в Закарпатской области в этом году начали распускаться еще в 20-х числах апреля, из-за довольно прохладной погоды пик их цветения наблюдается только сейчас.

Как сообщил Карпатский биосферный заповедник на своей странице в Facebook, в минувшие выходные долина зацвела примерно наполовину, тогда как остальные цветы распустятся в течение этой недели.

"Долина нарциссов уже зацвела на 50% и с каждым днем становится еще красивее! Цветочная волна постепенно покрывает долину, даря настоящую атмосферу карпатской весны. А вторая половина цветения ждет своих посетителей на следующей неделе – так что самое время планировать путешествие за незабываемыми впечатлениями", – говорится в сообщении.

На днях в "Долине нарциссов" побывал и фотокорреспондент УНИАН.

Кроме того, на территории можно встретить настоящих карпатских буйволов – величественных животных, которые придают этой местности особый колорит и делают прогулку еще более атмосферной.

Отметим, что вход на территорию заповедника "Долина нарциссов" платный (100 гривень за взрослый билет), а ходить там можно только по специально обустроенным деревянным дорожкам, чтобы не повредить редкие цветы.

Цветочный туризм в Украине

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, цветочный туризм в этом году является одним из главных трендов среди путешественников по всему миру. Не отстает от тенденции и Украина.

В частности, в киевском ботаническом саду имени Гришко только что начался сезон цветения сирени. Но также сейчас там цветут последние сакуры и магнолии, а также начинают распускаться каштаны, азалии, рододендроны и пионы.

