Зеленский о ночной атаке врага по Украине: Россия сама решила прекратить перемирие

За эту ночь россияне запустили по Украине более 200 ударных дронов.

Россия сама решила положить конец частичному затишию, которое сохранялось несколько дней. Украина будет действовать зеркально. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, за эту ночь по Украине выпустили более 200 ударных дронов.

"Снова пошли авиабомбы на фронте - более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что ударные дроны сбивались в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, в Киеве и области. Есть повреждения объектов энергетики, многоквартирных домов, детского сада, был удар и по обычному гражданскому локомотиву на железной дороге. Известно, что в результате этих ударов есть раненые. К сожалению, есть и погибшие.

"Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать действовать и усиливаться. Важно, чтобы не было ослаблений и партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира", - подчеркнул Зеленский.

Удары по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, в результате чего погиб мужчина, еще четверо человек получили ранения. 33-летнего мужчину, который был ранен в результате обстрела РФ в Днепре, госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В то же время враг также атаковал Никополь, Маргенецкую и Покровскую общины.

Кроме того, под ударом противника оказались город Самар и Песчанская община, в результате чего возник пожар и была повреждена инфраструктура. В Павлограде повреждены девятиэтажное здание и автомобили. Пострадали два человека. 36-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, 44-летний - находится на амбулаторном лечении.

В свою очередь, глава Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что ночью армия РФ атаковала мирные населенные пункты области. Под ударами дронов оказались жилые дома и учебные заведения.

