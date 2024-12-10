Сценаристов попросили быть помягче в отношении меньшинств и социальных групп.

Журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил, что главными героями GTA VI станут мужчина и женщина, вдохновленные преступным дуэтом Бонни и Клайд. Оба персонажа, которых можно было увидеть в дебютном трейлере, будут играбельными.

Однако общий тон юмора и троллинга над секс-меньшинствами и социальными группами будет мягче, чем в предыдущих частях. Как сообщается, руководители Rockstar Games попросили сценаристов избегать контента, который становился объектом шуток в предыдущих частях Grand Theft Auto.

Это не первый раз, когда мы слышим о том, что Rockstar Games, известная своей сатирической и шокирующей подачей, пересмотрела вектор развития игры. Как сообщается, это обусловлено изменившейся культурой внутри компании, в т. ч. после событий с BLM и скандалов, связанных с токсичной рабочей культурой и переработками при создании Red Dead Redemption 2.

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Что еще рассказал Шрайер о следующей Grand Theft Auto

Разработка GTA 6 стартовала еще десять лет назад, но в активную студию проект перешел только после выхода Red Dead Redemption 2 в 2018 году.

GTA 6 получит масштабный мультиплеерный режим. Rockstar планирует в течение "многих лет" выпускать для игры платный контент – очевидно, для мультиплеера.

Игра уже несколько раз пропускала дедлайны, что является обычной практикой в ​​Rockstar. Take-Two заявляет, что теперь все идет по плану.

Релиз GTA VI должен состояться осенью 2025-го на Xbox Series X|S и PS5. По словам источников Шрейера, некоторые издатели очень не хотят пересекаться с одним из самых ожидаемых видеоигровых релизов в истории, поэтому тянут с выбором дат релиза своих игр. Разработчики якобы хотят понять, выйдет ли GTA 6 вовремя или все же будет отложена на 2026 год.

Пока создатели GTA 6 показали только один трейлер. Возможно, что-нибудь покажут на церемонии The Game Awards уже 13 декабря. По крайней мере, фанаты на это надеются, и у этого есть причина: в хайп-трейлере игрового "Оскара" можно заметить кадры из GTA 6.

2024-й получился богатым на релизы. Но следующий год, если GTA 6 выйдет в срок, нрозит порвать все рейтинги и рекорды. Что говорить, если в одном только феврале выйдут Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Sid Meier's Civilization VII, Avowed и Monster Hunter Wilds.

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